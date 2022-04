Quién es Sol Scheckler, la novia de Eduardo "Toto" Salvio

viernes, 15 de abril de 2022 13:04

"No soy ninguna botinera, simplemente estoy saliendo con un jugador de fútbol”. Con esas palabras, Sol Scheckler le aceptó a Ángel de Brito que está en una relación con el jugador de Boca Eduardo Salvio.

La chica tiene 27 años y estudió licenciatura en Comunicación en la Universidad Católica Argentina. "Estudié, soy periodista, tengo una empresa de diseño gráfico, no jodo a nadie soy hincha de Boca y me gusta comer. Y punto. Qué sé yo. No entiendo por qué me están haciendo quedar ahí como la villana, la botinera. Que no soy ninguna botinera, simplemente estoy saliendo con un jugador de fútbol”, expresó la joven en LAM.

Según informó Yanina Latorre en LAM, ella conoció al jugador por Instagram hace 2 meses y empezaron a salir. Aún no se conocen detalles de la relación pero ella en alguna ocasión compartió fotos en las redes ya sea del jugador o ella en la Bombonera. En Instagram tiene 113 mil seguidores

Todo lo ocurrido entorno a Salvio la sorprendió y a partir de esto su nombre quedó en boca de todos. Es que el jugador fue denunciado en una causa por lesiones en contexto de violencia de género luego de arrastrar a su exesposa colgada de la puerta de su auto tras una discusión que mantuvieron frente al edificio donde reside, en el barrio porteño de Puerto Madero.

En tanto, Salvio fue indagado y dio su versión de los hechos, negó haber atropellado a su exmujer y la acusó a ella de haberlo hostigado y ocasionado daños en su auto.

EL blog de la joven

“La argentina yankee” se definió en su blog personal donde contó que a sus 7 años dejó la Argentina: “Fue a los 6 meses del nacimiento de mi hermana menor, durante la presidencia de Fernando de la Rúa, donde la vida de mi familia cambió abruptamente. Y no, no fue por el corralito. Se podría decir que tuvimos la ‘suerte’ de habernos ido a Estados Unidos exactamente un mes antes de que eso sucediera. Ya que mi papá, diseñador gráfico e hincha fanático de Defensores de Belgrano, decidió expandir su empresa de diseño a Norteamérica. Lo que iban a ser 3 meses se convirtieron en 8 años”.

“Miami, Florida fue el destino elegido y donde sin saberlo, para nosotros dejó de ser ‘el destino elegido por los argentinos para vacacionar’ y se convirtió en nuestro segundo hogar. Viví los últimos años de mi niñez y, los primeros y más importantes de mi adolescencia”, siguió.

Luego agregó en el posteo: “Lo sentí como una traición, como que querían que dejara mi vida allá y venga acá con estos extraños que no tenían celulares de última generación y además de hablar mal ingles, era británico. A los 7 días de haber vuelto ya me sentía la adolescente más feliz del mundo”.

“Amo Argentina y estoy orgullosa de ser de acá pero si hay algo que no puedo dejar de decir siempre es cuanto quiero Estados Unidos. Me gusta resaltar sus virtudes, su amor por la patria, sus buenos modales y la buena forma que tienen de desempeñarse en todo lo que hacen. No por eso dejo de decir que Argentina sigue siendo el mejor país del mundo”.