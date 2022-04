More Rial agranda la familia con su novio que es cantante de cuarteto

viernes, 15 de abril de 2022 00:00

Hace poco tiempo trascendió que More Rial, la hija del emblemático conductor Jorge Rial, había comenzado con una relación amorosa con Maximiliano Bertorello, el cantante de cuarteto mejor conocido como "El Maxi". Sin embargo, una bomba se conoció en las últimas horas.

Es que Ángel de Brito, reveló en LAM, que la pareja dio un paso más en la relación y actualmente se encuentran esperando su primer hijo, el segundo de Morena que ya tiene a Francesco, junto a su ex pareja Facundo Ambrosioni.

"Mi papá se lo tomó bien, fue un poco shockeante la noticia pero se puso muy contento", explicó Morena sobre la reacción que tuvo Jorge Rial cuando se enteró de que iba a ser abuelo por segunda vez.

Viajé a Buenos Aires para hablar con mi papá sobre el tema. A mi papá se lo dije en la cara mientras comíamos el domingo", explicó para la audiencia de LAM, More Rial.

More Rial habló de su madre: "Para mí está muerta"

Fuertes declaraciones fueron las que dejó Morena Rial, la hija de Jorge Rial y Silvia D’Auro, sobre quien dio detalles de cómo es la relación que mantienen desde hace un tiempo. More explicó que ya no la llama "mamá" y que fue ella quien decidió ponerle punto final a la relación, mucho antes de "sentirse abandonada".

“¿Alguna vez pensaste sacar el nombre de Silvia D’Auro de tu partida de nacimiento?”, le preguntó Diego Esteves en A la tarde. En ese momento, la hija del conductor decidió no evadir la pregunta y contestó con una fuerte frase: “Ya soy mayor de edad y no me pesa el nombre de ella”.

Sin embargo, eso no fue todo ya que contó que su madre "no es alguien que pueda llevar a vivir en su vida". "Para mí, Silvia está muerta hace mucho tiempo (...) Ya no me afecta a mí. Por eso lo puedo decir bien. Mi tío sabe lo que pasé yo. Ella se ganó eso”, lanzó refiriéndose a Luis Ventura.

"Para vos tu madre está muerta, ¿pensás que para ella ocurre lo mismo, que ella siente que vos no existís?”, le consultaron. “Sinceramente, no me lo puse a pensar, pero yo creo que una persona que se olvidó de sus hijas por completo o que se decidió retirar, es una persona que no tiene corazón”, agregó sin dar vueltas.