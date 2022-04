Hercai: avance del capítulo de este viernes

viernes, 15 de abril de 2022 00:00

Complejo, con verdades descubiertas y personas afectadas. Así es el camino que transita la ficción turca de las siestas de Telefe: Hercai. La novela suma nuevos personajes y con ellos nuevas historias en las que el amor, el odio y la venganza siguen presentes.

En el capítulo de este jueves, Aslan retomó su sed de hacer pagar a su abuela el mal que le hizo pero también buscará conseguir el amor de Reyyan. Para ello buscará irse a vivir a la mansión Aslanbey para compartir el mismo techo y desde adentro cumplir sus objetivos.

"El estallido de la bomba será muy grande pero sólo nosotros sobreviviremos y Reyyan", advirtió el joven Aslanbey en sus pensamientos convencido de que su abuela será la primera en pagar, pero luego se extenderá a su nuevo enemigo: Miran.

En el capítulo de este viernes, Mahfuz tratará de evitar que Aslan se vaya a vivir bajo el mismo techo con Reyyan: "jamás voy a permitir que viva bajo el mismo techo que mi hija... encontraré la forma de manejar las cosas discretamente".

Por su parte, Hazar buscará saber si Miran es o no su hijo. Para ello irá al hospital donde estuvo internado después del día que fue baleado en la mansión Aslanbey. Allí hablará con el médico para saber por qué pudo haber tanta coincidencia de su sangre con la del donante por aquel entonces: Miran. "¿Usted por qué cree que fueron las transfusiones?, ¿tal vez porque el donante fue un pariente cercano?", consultará Hazar.

Sin embargo esta verdad será develada por Mafhuz. Es que irá a encarar a Hazar para que éste lo ayude a cuidar a Reyyan ante la amenaza de Aslan. Previamente le confirmará el dato que él esperaba escuchar: "Miran es su hijo. La señora Azize pretende que su propio hijo acabe con usted". Luego le señalará: "sólo me preocupa la vida de mi hija, yo sólo vivo por ella como lo hace usted. Mi hija es Reyyan".

Por otro lado, Cihan enfrentará a Aslan para saber cuál es su plan y por qué mintió todo el tiempo. "Voy tras mi propia venganza", comenzará explicando el joven Aslanbey y agregará: "arruiné el plan de mi abuela, mi objetivo no es salvar una persona sino salvar a todos... creo que usted es la persona más sensata de la familia Sadoglu. Tal vez no hablaría con usted si no lo creyera. Usted es la única persona en la familia que quiere la paz. Terminaré con la historia de la venganza, terminaré con el reinado de mi abuela, por supuesto si usted me ayuda".