Se conoció quien fue la doula de Evaluna Montaner en el nacimiento de Índigo

jueves, 14 de abril de 2022 00:00

El pasado sábado se conoció que finalmente nació Índigo, la primera hija de Evaluna Montaner y Camilo, convirtiéndose así en la primera nieta de Ricardo Montaner y su familia.

De inmediato, se conocieron detalles de cómo fue el parto en casa que eligió la cantante y su esposo, y de la felicidad del clan que no tardó en volcarse a las redes sociales para compartir a alegría por la llegada de la nueva integrante.

En este marco, se conoció quien fue la doula "de lujo" con la que contó Evaluna, y que se preparó específicamente para el parto de la artista. "Me capacité como doula, tomé todo el curso… Me capacité justamente porque quería saber a profundidad lo que eso significaba y la verdad es que una cosa me fue llevando a la otra y la verdad es que lo disfruté un montón porque siento que es perfecto volver a la época de las comadronas", reveló Marlene Rodríguez, madre de Evaluna y esposa de Ricardo, en una entrevista con People en Español.

"No me capacité porque voy a ser la doula de mi hija, porque me da mucho nervio. Pero amo eso", remarcó.

"Desde hace varios años empecé a escribir lo que pensé podía acompañar a Eva en su andar como esposa y mamá, en Evaluna nueva preparando su casita, las tradiciones, su esposito", agregó

"La preparación de su cuerpo para que Dios teja a su bebecito en ella, el acompañamiento durante la panza, los mitos, las costumbres, lo que es mejor evitar, lo que debe incorporar, lo que me hubiera gustado saber cuando tuve a mis hijos. Un libro de amor y por amor, a ella, a mis hijas nuevas y a las que se unan", culminó.