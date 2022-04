"Me encanta": Lizy Tagliani habló de los rumores de un nuevo noviazgo

jueves, 14 de abril de 2022 14:34

Lizy Tagliani se tomó con humor que este miércoles se diera por sentado que está en una relación con un joven mendocino. Luego de terminar su noviazgo con Leo Alturria, pasó por días complicados por declaraciones del cordobés.

Actualmente, disfruta de la visita de Nicolás, un joven conocido en Mendoza ya que ha sido el propulsor de campañas solidarias para comedores y hogares de ancianos, y en la temática de la diversidad de género, entre otras iniciativas, detalló MDZ. El joven, además, supo actuar en algunas obras de teatro locales, y coquetea con la política.

"Jajajajaja, nos conocemos desde el 2016... novio me parece mucho. Lo estoy haciendo pasear por Bs As. (Ojo me encanta jaja pero no sé si es el momento)", dijo Lizy en Twitter.

Jajjajaja nos conocemos desde el 2016... novio me parece mucho. Lo estoy haciendo pasear por bs as. (Ojo me encanta jaja pero no se si es el momento) https://t.co/C6ca1iPkG4 — Lizy Tagliani (@lizytagliani) April 14, 2022

Y siguió en Instagram: "Buen día que tengan un hermoso jueves, seguimos recorriendo la City con @sebasnebot (Al menos no salió corriendo con todo el combo que vengo, jaaaaaa.) Gracias por bancarme, te adoro". En la foto, se los ve a ambos muy sonrientes y disfrutando del fin de semana largo. ¿Habrá otras novedades?