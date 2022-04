El gran ausente: por qué Tomás Fonzi no estará en Masterchef Celebrity "La Revancha"

jueves, 14 de abril de 2022 00:00

El pasado lunes, Masterchef Celebrity coronó a Mica Viciconte como la flamante ganadora de la tercera temporada del reality, después de que llegara a la final del programa junto a Tomás Fonzi, con quien se tuvo que enfrentar con sofisticados platos.

Si bien hasta el momento no está confirmado que haya una cuarta temporada, este 17 de abril llega a la pantalla de Telefe "Masterchef Celebrity: La Revancha", en la que estarán los cocineros más destacados de todas las ediciones del programa hasta el momento.

Sin embargo, el gran ausente será el mismo Tomás Fonzi, quien en las últimas horas aclaró que no formará parte de la nueva propuesta y reveló e por qué de su falta.

"Yo no pude participar por cuestiones laborales previas, que tenía comprometidos esos días; el programa, nuestra tercera temporada, era hasta febrero, después se estiró y estamos mediados de abril...", contó Tomás en un live para Telefe.

"La gente pensaba ‘porque Mica está, pero Tomás no, entonces seguramente ganará Tomás y Mica busca la revancha’. Y no, son dos cosas totalmente paralelas que no tienen que ver con la otra...", sostuvo respecto a la decisión.

Y por último, agregó: "Además ya ganó Mica, ya sabemos todos, y sólo para evitar especulaciones cuento que yo no pude hacerlo por un tema de agenda".