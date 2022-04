Züleyha, Tierra Amarga: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 13 de abril de 2022 00:00

Fikret fue desenmascarado por Ali Rahmet y ahora se viene una etapa dura en la que la confusión lo atravesará, al igual que los sentimientos. La novela turca "Bir Zamanlar Cukurova", conocida en Argentina como Züleyha, transita un nuevo rumbo que atrapa a los seguidores.

En el capítulo de este martes, Fekeli tuvo una fuerte discusión con Fikret después de que se enteró lo que venía haciendo a Demir. Es que este último le contó que venía recibiendo amenazas y cartas anónimas de una persona que lo intimaba por el pasado de su padre. "¿Por qué no hablaste con él en vez de meterte a su casa por la noche a hacer eso?", cuestionó Fekeli a su sobrino pero él se resiste a seguir el camino del diálogo y prometió sangre: "¿Adnan Yaman era valiente?, ¿hablaba de frente? soy igual y llevo la misma sangre. Por eso haré lo mismo que el, jugaré con sus pensamientos, por eso haré su vida un infierno... ¿no nos echó de Cukurova con amenazas?, ¿por que hablaré de frente con él?... o lo mato a él o me mata a mi".

Ante esto, Fekeli trató de persuadirlo para que cese su sed de venganza. "Demir no tienen nada que ver con él, estás jugando con fuego, entiendo que su padre hizo una vida miserable pero él no tiene nada que ver", dijo el hombre quien le confesó a su sobrino: "desde que Yilmaz se fue te trato a ti como hijo, no importa la sangre sino la relación del corazón... estuve ahí cuando naciste, te considero a ti como mi hijo. Ya enterré a mis otros hijos y ahora tu estas buscando que te maten... no puedo perder otro hijo más... eres todo lo que tengo ahora, se que tu padre no te quiso pero esta familia siempre te quiso, no tienes por que buscar el pasado, el pasado no lo puedes cambiar, piensa en el ahora".

En el capítulo de este miércoles, la discusión volverá a retomarse entre los 2, después de que Fikret lea en un periódico que Demir salió a hablar de su padre como el gran hombre que fue en Cukurova. "Tu ira y tu alma se vuelven uno, estás perdiendo la cabeza. Cuando tu rencor es superado por tu odio, ¿sabes cómo termina?", lanzará el señor Fekeli a su sobrino y luego le advertirá: "si llegaras con Demir y le dijeras que sos el hombre que él buscaba, ¿qué crees que pasaría? no se que hubiera hecho él. ¿Te das cuenta de lo que pasaría?".

Fikret se verá desbordado por no entender por qué Demir sigue hablando bien de su padre, cuya imagen es muy distinta a la que él tiene. "Demir habló para hacer creer que ese bastardo era un símbolo de honor... Tendría que haber dicho que su padre era un violador, arruinó la vida de una mujer y ni siquiera cuidó de su propio hijo. Eso diría yo", agregará.

Fikret también hablará con Ümit para descargarse y contarle cómo se siente. A ella, le confesará que se le complica todo al saber que su tío está interponiéndose en su venganza. "Hoy mi tío me dijo que somos parientes de sangre y que nací en sus manos. Me dijo que me convertí en su sobrino el día que nací", confesará Fikret a Ümit quien no podrá creer que él le contó todo a su tío. Luego agregará: "mi tío me abrazó, me miró y me dijo 'eres mi sobrino'. Me dijo que deje el odio, que no intente vengar a nadie".

"No me atrevería a hacerle daño a mi tío, si se atraviesa en mi camino no sé qué haría", agregó Fikret sobre su tío y aclarará: "si yo fuera un Fekeli dejaría a Demir en paz pero la verdad que soy Fikret Yaman y la maldita sangre sucia no se va a detener. No lo hará hasta que todo Cukurova se entere que tipo de hombre era".

Por otro lado, Ümit se reunirá a comer con Müjgan y a hablar sobre Fikret. Allí la actual directora del hospital le aclarará que no pasa nada entre ella y el sobrino de Ali Rahmet: "quiero que sepas que no hay nada entre nosotros. Viajé mucho a Estambul porque tenía un novio dentista, necesitaba conseguir boletos y así encontré a Fikret. Nos hicimos muy buenos amigos... Ustedes serían una linda pareja".

Luego agregará: "eres lista, tienes buena educación y sin mencionar que eres una mujer muy hermosa". Al escuchar esto, Müjgan le preguntará: "¿es demasiado obvio?, ¿de verdad se nota demasiado?". "Te entiendo, pienso que serían buena pareja y tendrías una relación agradable con él", finalizará.