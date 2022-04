TV Soñar Contigo: se conoció cómo se llevaban los actores de Can y Fabbri fuera de la ficción Soñar Contigo tiene hoy un nuevo galán que es Mehmet Özgür Özberk, interpretando a Fabbri. El actor viene a sumar seguidoras y en la ficción se enfrentará a Can Divirt, interpretado por Can Yaman. Pero ¿cómo fue la verdadera relación entre ambos?