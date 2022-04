Hercai: avance del capítulo de este miércoles con Aslan regresando a la mansión como un Aslanbey

miércoles, 13 de abril de 2022 00:00

Hercai, la novela turca de las siestas de Telefe, transita momentos de máxima tensión y giros constantes de la mano de sus protagonistas. Tras la primera noche de amor entre Miran y Reyyan, un nuevo camino se abre en la vida de los dos que tomaron posesión de la mansión Aslanbey y están dispuestos a formar una familia en ese mismo lugar, pero lejos de Azize.

En el capítulo de este martes, Reyyan le marcó los puntos a Azize después de que Miran la nombrara como la nueva dueña de ese lugar. "Como ve hay un nuevo reglamento. Ésta es mi casa y haré todos los cambios que yo quiera", dijo la joven Sadoglu a lo que la matriarca le aclaró: "yo aún no estoy muerta". Sin embargo, Reyyan le refutó: "creo que sí lo está, sobre todo en el corazón de Miran, ese joven que consideró digno de morir. Usted ya no tiene nietos, no es nada para nosotros. Nosotros no la vemos, por lo tanto da lo mismo el mal que haga, usted no tiene voz ni será escuchada. A nadie le importa un cuerpo seco que camina como un alma en pena".

Por otro lado, Mahfuz descubrió uno de los lugares que Aslan guardó celosamente: la pared detrás de la biblioteca. El verdadero padre de Reyyan apretó el botón del control remoto por primera vez y vio como este lugar quedó descubierto. En dicha pared leyó un graffiti que decía: "tu caída será por mis manos abuela". Ante esto, Mahfuz expresó: "Miran también vio esto".

En el capítulo de este miércoles, Miran descubirá todo lo vinculado a Aslan y saldrá a buscarlo con el fin de encontrarlo antes que Mahfuz. "Mi tía sabía que Aslan estaba vivo. Incluso se veían. Escuché todo lo que decía Mahfuz. Dijo que iban a escapar. Aslan sabe algo sobre mi abuela pero ahora se ha ido. Cuando mi abuela se entere lo que está haciendo, lo atrapará".

Por otro lado, Aslan logrará salir de donde estaba preso por culpa de su abuela e irá directamente a la mansión Aslanbey. "Hola abuela", serán las primeras palabras del joven ante la matriarca que no puede creer que lo tiene frente a él. Ante esto Miran pedirá explicaciones a todos los presentes.

"Sabías que mi hermano estaba vivo", comenzó expresando Gönul entre lágrimas y le pedirá a Aslan que no la llame hermana. Sin embargo, la Sultana intervendrá para explicarle que él tiene la misma sangre. "Abuela me quitaste todo en la vida. Y ahora mi madre... sacrifiqué todo por mi hermano y nadie me lo dijo", agregará sin embargo la chica Aslanbey.