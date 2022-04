Fugitiva: quién es Fikret, el hombre que cambiará la historia de Vedat

miércoles, 13 de abril de 2022 00:00

"Sen Anlat Karadeniz", conocida en Argentina como "Fugitiva", transita los primeros capítulos de la Segunda Temporada con mucha sorpresas y nuevos personajes. Tras la salida de la ficción del personaje de Eysan, la prima de Vedat, una nueva figura ingresó a la historia y cambiará el rumbo de la trama.

Fugitiva cuenta la historia de Nefes, una joven madre que huyó con su hijo Yigit de la violencia desmedida de su pareja, Vedat. La mujer no sólo estaba cautiva con su hijo sino que además era golpeada física y psicológicamente. Gracias a Tahir pudo recuperar la libertad, ser más fuerte y empezar una vida pero siempre bajo la amenaza de su ex. En el camino, murió Eysan, quien fue la mujer que fue pilar de Vedat.

A partir de esta baja, el personaje más malo de la historia se quedó sin su "columna". Pero en los últimos días se sumó otra figura: Fikret. Este hombre se caracteriza por ser muy astuto, calculador y frío. Su ingreso fue a partir del llamado telefónico de Vedat para pedirle ayuda y desde ese momento su presencia causa intriga en los seguidores de la historia.

Pero ¿quién es realmente este hombre?

Fikret apareció la semana pasada ante Vedat en el momento en el que estaba más indefenso: tras salir herido del mar por enfrentarse a Tahir. En aquel capítulo fue Vedat quien le pidió ayuda con una llamada y éste respondió: "Cuando salí de la cárcel pensé que me darías la bienvenida. Miré a la derecha y no estabas, miré a la izquierda y no estabas...". Luego estando cara a cara le dijo: "la gente siempre vuelve a reunirse. Parece que el destino nos quiere juntos".

Esta nueva figura se encamina en la historia como un hombre que perfila a Vedat para que no actúe bajo la emoción violenta sino que siempre le recomienda que trabaje con los aires seniles de él. Si bien el joven lo escucha, la obediencia no lo caracteriza. ¿Pero por qué?, ¿cuál es el vínculo de ambos?

Fikret es el padre de Vedat y su llegada a la ficción es para trabajar con la venganza de una manera más fina e incluso superar al actual malo de la historia.

En el capítulo del lunes ya logró meterse en el camino de los Kaleli, tras reunirse con Mustafa. Ante él se presentó como un empresario de la construcción que vivió muchos años en el extranjero. "Me gusta encargarme de todo yo mismo, desde la arena hasta el hierro", le dijo al hombre Kaleli desconcertándolo pero dejándole en claro cómo es su forma de actuar.

¿Quién es el actor que interpreta a Fikret?

El actor se llama Erdal Cindoruk, es un hombre que nació el 10 de mayo de 1965 en Adana, Turquía, y actualmente tiene 56 años de edad. Ha trabajado en una gran cantidad de películas y series televisivas, pero sin dudas la más importante fue Fugitiva.

Sobre esta ficción, Erdal Cindoruk expresó a un medio turco: "la serie ha captado los índices de audiencia que no pudieron captarse durante mucho tiempo, y fui incluido en la nueva temporada, así que estoy bastante emocionado. Estoy interpretando a un hombre peligroso en la serie. Aunque comencé la industria con tales roles, hace mucho tiempo que no interpreto a un jefe de la mafia. Esta vez estoy interpretando a un hombre sabio que sabe lo que está diciendo y lo que está haciendo".