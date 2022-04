Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este martes

martes, 12 de abril de 2022 00:00

Cada una de las piezas comienzan a encajar entorno a las maniobras que se vienen realizando entorno a la familia Yaman. Por un lado, Fikret fue descubierto por Fekeli. Por el otro, Demir empezó a abrir un abanico de posibilidades de quiénes pueden estar haciéndole mal.

En el capítulo de este lunes, Sevda fue a la casa que una vez Demir le prestó para ver si allí estaba viviendo Ümit. Al tocar la puerta comprobó lo que sospechaba y le hizo una fuerte advertencia. "Sé que tienes una relación con él. Demir y tú tienen una relación. Soy mucho más grande que tú y no te puedes imaginar lo que he vivido, lo que he soportado, tantas cosas que he visto", comenzó expresando Seva a la actual directora del hospital.

Luego agregó: "Se muy bien lo que estás haciendo. Las miradas coquetas y comentarios indirectos. Lo entiendo y reconozco cuando lo veo. Terminarás la relación, déjalo, no quiero que te vuelvas a acercar a él. Te vas a alejar de Züleyha como de su esposo. Ésta será la única advertencia. No lo volveré a hacer. Termina la relación con Demir, termina con la aventura antes de que alguien salga lastimado".

En el capitulo de este martes, Sevda encontrará una carta en el auto que va dirigida a Demir. Al leerla, quedará perpleja por descubrir las palabras que allí se plasman. Cuando entre a la mansión Yaman, se verá desbordada y si bien intentará ocultarle todo a Demir, no lo conseguirá y él le arrebatará la misiva.

"¡Qué otra vez!... no se van a detener.. no puede ser. Y ahora tengo que lidiar con estas mentiras", lamentará el empresario quien le contará a Seva que ya habían recibido cartas anónimas con este tipo de mensajes. "Nada de lo que dice acá es verdad, cómo puedes pensar así. Son difamaciones", agregará subrayando que Cukurova "está lleno de gente que envidió a mi padre".

Por otro lado, el señor Fekeli encarará a Fikret tras descubrir que él abrió los surtidores del tambo de la familia Yaman. "¿Por qué estas tan enojado?, ¿por queé no puedes detenerte?, ¿por qué tienes tanto coraje? Contéstame, vamos a hablar y me explicarás las razones por lo que haces todo esto", le dirá Ali Rahmet a su sobrino.

Sin embargo él se resistirá a decir la verdad y Fekeli avanzará con sus preguntas: "yo quería vengarme de los Yaman siempre, siempre quería hacerlo, sí le disparé a Demir y lo superé. Nos olvidamos de la rivalidad y el odio. Yo lo perdoné y Yilmaz lo perdonó... cuál es tu problema... ¡habla!, dime que problema tienes con él".

Posteriormente, Demir irá a hablar con Ali Rahmet para recibir algún consejo sobre cómo actuar y poder detectar quién es la persona que quiere hacerle daño. "Siempre fuiste honesto, me costó un tiempo pero al final pude comprender por que mi mamá te amaba tanto. Eres el más confiables de Cucuroka.. antes prefería tenerte como enemigo por orgullo y ahora me siento como tu hijo", le dirá.

"Si te has convertido como en un hijo, se acabó el odio y quedó en el pasado... ¿se te ocurre quién pudo ser?", le preguntará Fekeli a lo que Demir le confesará que no sabe quién puede estar detrás de todos los males que están haciendo. "Tu conocías a mi padre mejor que nadie... ¿quién pudo hacer esto?... lo estuve pensando mucho, ¿tú habías oído algo así de mi padre?", le preguntará.

Toda esta situación pondrá a Fekeli en una situación extrema. ¿Echará la culpa a su sobrino?, ¿buscará la forma de que Fikret lime las asperezas con Demir?