"La persona más importante": expanelista de "Cortá por Lozano" derrochó amor en una confesión

martes, 12 de abril de 2022 00:00

Nico Peralta era uno de los panelistas más queridos de "Cortá por Lozano". Su desvinculación del programa causó sorpresa y se espera conocer cuál será su nuevo destino en TV, en vistas que el canal estrenará magazine con Georgina Barbarossa en poco tiempo más.

Conocido por sus demostraciones de afecto a su familia, cuyos integrantes él empezó a hacer conocer en el programa de Vero Lozano, este lunes sorprendió con un posteo muy sensible. "Hoy cumple años la persona más importante de mi vida: mi mamá. Sería una obviedad decir que es la mejor del mundo porque supongo todos sentimos eso por nuestras madres. Pero para mí ella es más que eso: es quien me dio la vida y quien me ama incondicionalmente",contó Nico con una bella foto en Instagram.

"A veces no sé de dónde saca fuerza o le pone una sonrisa a situaciones que son para mandar todo al carajo. Es el sostén de la familia, la que hace, la que da sin esperar nada a cambio, la que escucha, la que ríe y también llora, la que mete la pata por despistada y la que ama. Mamá ama y yo la amo a ella con todo mi ser. Feliz cumple @monicaresani", destacó.

Ganó decenas de mensajes de sus seguidores, entre ellos su excompañera Paola Juárez, que lo elogiaron por sus palabras.

El adiós

El equipo que conforma Corta por Lozano sin dudas es uno de los mejores que tiene Telefe. La conductora, Vero Lozano, permanece sin muchas bajas de rating en las tardes, y aunque su staff permanece a su lado, este viernes uno de sus panelistas le dijo adiós.

"Hoy fue mi último día en Cortá por Lozano después de 4 años, en los que pude crecer como profesional y persona y mostrarme tal cual soy", comenzó escribiendo el joven a través de un sentido mensaje en redes sociales.

Se trata de Nicolás Peralta, quien junto a una serie de imágenes y un video en el que agradeció los años compartidos, se fue a enfrentar nuevos desafíos en su vida profesional y personal.

"Gracias a ustedes por dejarme entrar a sus casas y por quererme quizás sin conocerme personalmente. El que vieron durante estos 4 años en la tele es el Nico que soy y agradezco todo el cariño que recibo. Me llevo miles de anécdotas, risas, tristezas y sobre todo amigos que quiero seguir conservando", expresó.