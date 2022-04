Hotel de los Famosos: Sabrina Carballo y "Chanchi" Estévez se casarán

martes, 12 de abril de 2022 21:42

Luego de varios años separados, Sabrina Carballo y Maximiliano "Chanchi" Estévez se reencontraron en El hotel de los famosos, donde en más de una oportunidad recordaron su experiencia como novios. Y más allá de lo bueno y lo malo que les dejó la relación, los participantes, que están compitiendo por un premio de 10 millones de pesos, se casarán.

La propuesta surgió de José María Muscari, el coach emocional del ciclo de eltrece, a través de un juego en el que los famosos debían sacar una bolilla con diferentes consignas. "Despedida de soltero", le tocó al futbolista, quien agregó con picardía: "Barco, mujeres, alcohol, amigos, burro y enano. Todo". Y el chiste fue el disparador para que Gabriel Oliveri, gerente del hotel, redoblara la apuesta.

"No hay hotel cinco estrellas de lujo sin un casamiento, y acá lo va a haber. Lo van a organizar ustedes", anunció y la elegida para pasar por el altar junto a "Chanchi" fue nada menos que Sabrina, quien días atrás confesó que le hubiera gustado casarse con su ex. "Van a tener la noche de boda en la suite con un desayuno especial", adelantó Oliveri.

Mientras que Estévez se mostró esperanzado por la unión, aunque sea ficticia: "Creo que el casamiento va a ser culminar algo que no pudo ser en su momento, pero no quiere decir que el sentimiento va a florecer como si estuviéramos en ese momento". "A mí me emociona que la experiencia con Sabri haya sido hermosa porque es muy lindo esto que está pasando. ¡Viva el amor!", concluyó Gabriel, entusiasmado por la fiesta en la que será anfitrión.

Si bien pasaron 12 años desde que se conocieron, Sabrina aprovechó uno de los desafíos del reality para saber si el deportista la había engañado. "¿Me fuiste infiel?", planteó. Y aunque Estévez reconoció que sí la había engañado, no quiso decirle quién fue la tercera en discordia. "No contesto", se limitó a decir".