Sangre japonesa: la China Suárez mostró a su abuela de quien heredó los genes orientales

domingo, 10 de abril de 2022 00:00

Se llama Eugenia Suárez, pero todos la conocen como la China. Sin embargo, ese apodo no está ligado a la verdad, ya que si bien tiene ascendencia oriental, sus verdaderos orígenes no son chinos sino japoneses.

No es algo que ella haya querido ocultar, de hecho se puede ver en su cuenta de Instagram que es en donde suele estar más activa y en la que se la encuentra como @sangrejaponesa.

Su mamá se llama Marcela Riveiro Mitsumori y era hija de la descendiente japonesa Marta Mitsumori. “Es muy largo ‘Japonesa’. A mamá le decían ‘Ponja’, pero no es muy tierno. ‘China’ me da más dulce”, le contó la actriz a Mirtha allá por el 2019.

Pero esta "confusión" le trajo algunos problemas. “Tuve un tema con el embajador japonés…, mi hermano (Agustín Suárez) está muy conectado con Japón, está de novio con una japonesa y viajó muchas veces, yo todavía no tuve la suerte de ir. A mí el embajador no me invitaba a ningún lado y le terminó diciendo a mi hermano que no me querían invitar porque a mí me decían ‘China’, pero tenía sangre japonesa”, contó entre risas.

Para terminar con este "mito", la ex Casi Ángeles compartió este sábado una tierna imagen en la que hizo un collage con fotos de sus abuelos en blanco y negro. "Mitsumori - Riveiro", escribió junto con un corazón.

El cumpleaños de la China y la foto con Peter

Eugenia "La China" Suárez celebró sus 30 años en un festejo íntimo junto a sus amigos, al que asistió nada menos que Peter Lanzani, su compañero de Casi Ángeles y con quien se mostró feliz y abrazada. Sin embargo, la foto no sólo quedó en redes sociales sino que generó una catarata de memes por su apariencia.

Según las fotos que la actriz compartió a través de su cuenta de Instagram, en el festejo estuvieron algunos familiares, su nuevo novio Armando Mena Navareño, y amigos. Allí se lo vio a Peter quien impresionó a todos con un look relajado.

En las fotos aparece en el cumpleaños de La China, usando un short y una remera bien suelta, zapatillas y medias altas. Además, se lo vio con la barba y el cabello largo, características que los fans no dejaron pasar en las redes sociales.

De inmediato, cientos de mensajes se replicaron en redes sociales donde destacaron que el actor habría descuidado su imagen. “Se parece al de El Náufrago”, “Que Maratea haga una colecta así le ayuda a pagar el agua para bañarse”, “Que tierna la China abrazando a un ciruja”, fueron algunos de los comentarios.