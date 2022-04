Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este viernes 1 de abril

viernes, 1 de abril de 2022 00:00

Momentos muy tensos se viven en Züleyha, la ficción turca de las tardes de Telefe. Es que Ümit empezó a no poder controlar su corazón por Demir y su aliado en la venganza, Fikret, lo advirtió. Por otro lado, Behice cada vez está más desesperada por contar con dinero para poder asegurarse su presente.

En el capítulo de este jueves, Ümit reconoció en su intimidad que siente algo por Demir pero trató de evitar que sus sentimientos entorpecieran el camino de la venganza. "Te has enamorado en serio Ümit, no lo hagas. Eso no es lo que viniste a hacer acá. Tu objetivo es otro", se dijo a sí misma al tratar de dominar el corazón.

Por otro lado, Behice buscó a Züleyha en la mansión Yaman para amenazarla si no devuelve el dinero de Kerem Ali: "enterraste vos el dinero ahí y fue para afectarnos. Por eso donaste el terreno. No voy a dejar que te despojes el dinero de Kerem Ali... esto es lo que vas a hacer vas a ir al juzgado a pedir que lo devuelva al dinero y lo vas a regresar. Eso es lo único que te pido porque sabes qué es lo correcto".

En el capítulo de este viernes, Fikret mostrará una vez más su deseo de ver hundido a Demir Yaman e incluso advertirá que querrá verlo muerto. Ante esto Ümit se mostrará incómoda por tal deseo y Fikret se dará cuenta que ella comenzó a sentir cosas por su arhi-enemigo.

Por eso es que decidirá encararla y advertirle: "escucha, no te puedes enamorar de Demir o nos arruinarás. Nos vas a arruinar". Al escucharlo, ella minimizará sus palabras: "¡ay, no me hagas reír!, ¿estás pensando que me enamoré de un hombre como él?".

Por otro lado, se producirá un fuerte enfrentamiento entre Müjgan y su tía Behice. Ambas se cruzarán cuando la joven médica advierta que su tía quiere quedarse con el dinero de su hijo. "Mi hijo tiene todo el dinero asegurado en el banco", le informará Müjgan y luego agregará: "ese dinero es de mi hijo y lo podrá usar cuando quiera para hacer su vida".

Esto hará que Behice se desborde de odio y le recrimine: "estás hablando que no tocarás esa cuenta hasta que cumpla 21 años?... pero qué hay sobre mi, qué me dices de mi futuro".

Frente a esto la médica le dirá: "Pensé que las 2 queríamos lo mismo. Yilmaz sí pensó en Kerem Alí, puso una cuenta con 30 millones a su nombre. No hizo ninguna diferencia entre Adnan y él. Y eso a mi me tranquiliza... Qué más quieres, no comprendo... no entiendo, tienes todo lo que quieres, vives en una casa muy bonita, querías otro lugar y acá lo tienes. Qué más podías pedir, hice todo lo que estaba en mis manos. Qué más quiéres".