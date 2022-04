Fede Bal contó cómo le descubrieron cáncer: "lo deje estar bastante"

viernes, 1 de abril de 2022 00:00

Este 31 de marzo se conmemoró el Día Mundial contra el Cáncer de Cólon, en el cual Fede Bal aprovechó para hablar sobre la importancia de hacerse chequeos por la enfermedad, además de revelar cómo fueron los momentos en los que él la padeció.

Cabe aclarar que Fede superó el cáncer hace dos años atrás, cuando participó de Masterchef Celebrity, en 2020.

"El consumo de carne complica la salud, yo comía mucha carne y hoy como una vez por semana, trato de que mi alimentación se base en vegetales y fruta", comenzó contando el actor en Sonido Urbano.

"Tenía un sangrado cuando iba al baño y lo deje estar bastante, como un año y medio o dos, hasta que tuve el coraje de enfrentar un estudio, ya que uno sabía que no estaba bien", agregó sobre los primeros momentos.

Desde ese entonces, Bal debió alejarse de los escenarios y comenzar un duro tratamiento que le marcó la vida. Me hice una endoscopia y una colonoscopia y me dijeron que no estaba todo muy bien, ya que cuando estaba haciendo la temporada en Mar Del Plata tuve que contarle a mi vieja a mis amigos y empezar un tratamiento, duro largo y doloroso..."

"Es importante decirle a la gente lo importante que es agarrar estas cosas a tiempo, no es lo mismo agarrar un cáncer en tu cuerpo que está hace años alojado, hay que escuchar el cuerpo, hacerse los estudios a temprana edad", concluyó.