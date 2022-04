El hotel de los famosos: se fue Silvina Luna

viernes, 1 de abril de 2022 12:17

Luego de la escandalosa salida de Militta Bora, por decisión de sus compañeros y la de Leo García, quien no soportó la convivencia, El hotel de los famosos sufrió otra baja: Silvina Luna se vio obligada a abandonar la competencia por un problema de salud. La modelo había notado algunas limitaciones a la hora de competir en pruebas físicas, como la falta de aire, y al ver que al malestar no cesaba, decidió someterse a una serie de estudios.

Finalmente, el resultado de su análisis de sangre no presentó los valores que sus médicos esperaban y le recomendaron que se retirara del reality que conducen Pampita y el Chino Leunis en eltrece. "No me quiero ir", manifestó visiblemente angustiada cuando escuchó el consejo de los profesionales. Y luego se encargó de explicarle a sus compañeros los motivos de su salida: "Me dieron los niveles elevados así que me voy a ir a internar ahora para que me monitereen. Yo ya estoy acostumbrada a esto, son episodios que tengo cada tanto. Pensé que acá lo iba a poder sostener".

Luego, en diálogo con Leunis, la exparticipante de Gran Hermano se explayó: "Es un poco normal esto en mi vida, cada tanto me sucede. No pensé que me iba a pasar tan pronto. Empecé a sentir un desgaste muy grande, además de las lastimaduras y las cortaduras. Y tenía los ojos muy rojos. Hablé con mi médico personal y me dijo que me vaya de acá y me interne".

Cabe recordar que la rosarina sufre problemas en los riñones como consecuencia de las las intervenciones estéticas realizadas por el doctor Aníbal Lotocki, el médico acusado de mala praxis por varios famosos. "Cada tanto necesito internarme, mis niveles de calcio suben y mis riñones no funcionan bien. Requiero más corticoides, medicina que vengo tomando de forma crónica hace 8 años. Y hoy estoy buscando otras drogas que puedan reemplazarlo", explicó tiempo atrás durante una de sus internaciones.

"Celebro que podamos de-construir estereotipos y mostrarnos como somos. Poder conectar con nuestro valor interior. Nadie absolutamente nadie, es igual a vos y ese es tu gran poder, el de todos, la autenticidad de cada uno de nosotros. ¿Cuántas cosas hacemos por alcanzar ideales de belleza, poniendo en riesgo nuestra vida y nuestra salud?", señaló.

Y contó cómo se siente luego de tantos años de luchar con sus problemas de salud. "Es una condición que me acompaña, es prioridad sí, pero no me determina, elijo todos los días construir felicidad, agradecer por esta vida y entender que soy mucho más grande de lo que me pasa", expresó Silvina y agregó: "elijo atravesar esto de pie como guerrera que soy, es mi lucha, y seguiré sin perder la alegría".