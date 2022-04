Alain Delon pidió su eutanasia: estos son los motivos por los que eligió su final

viernes, 1 de abril de 2022 12:21

En los últimos días Alain Delon dio que hablar. Luego de que su hijo Anthony revelara en una entrevista con la radio francesa RTL que le leyenda del cine francés le pidió que organice su eutanasia cuando su cuerpo marque que ha llegado el momento, generó debate sobre la muerte digna, que está aprobada en Suiza, país en el que vive hace años.

Según el medio brasileño R7, cuando llegue el momento, el célebre actor recibirá pentobarbital sódico, un fármaco que se utiliza para la pena de muerte en Estados Unidos. Esta droga actúa sobre el sistema nervioso y provoca un colapso en pocos minutos, de manera en la que no genera dolor, sino que en un principio induce a un coma profundo.

Delon, de 86 años, viene de sufrir dos accidentes cerebro vasculares en 2019, que le dejaron algunas secuelas físicas por las que debe utilizar un bastón para caminar. "¡Envejecer apesta!", señaló poco antes de su hospitalización. "No podés hacer nada al respecto. Perdés la cara, perdés la vista. Te levantás y maldita sea, te duele el tobillo", se quejó.

Y según explicó Anthony, comenzó a considerar la eutanasia a raíz de su mujer Nathalie, quien murió por un cáncer de páncreas, pero le había comunicado a su familia su deseo de recurrir a un suicidio asistido. "Estoy a favor de la muerte digna. Primero porque vivo en Suiza, donde la eutanasia es legal, y también porque creo que es lo más lógico y natural", declaró en 2021 el protagonista de Plein Soleil, Rocco y sus hermanos, El gatopardo, El Clan Siciliano, El Círculo Rojo y Borsalino, entre otros clásicos del séptimo arte.

Y ante las repercusiones de su decisión y el debate que abrió en todo el mundo, publicó un mensaje de despedida en sus redes, a pesar de que no está definida la fecha en la que se llevará a cabo el procedimiento. "Quiero agradecer a todos los que me han seguido a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo. Espero que los futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo no solo en el campo laboral, sino en la vida cotidiana entre victorias y derrotas. Gracias, Alain Delon", manifestó.