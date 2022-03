Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este miércoles ¿con la muerte de Yilmaz?

miércoles, 9 de marzo de 2022 00:00

Momentos dramáticos y de mucha desesperación se vivirán este miércoles en la novela turca Züleyha, que se emite todas las tardes por Telefe. La ficción, que en otras partes del mundo recibe el nombre de Tierra Amarga, transitará situaciones en las que el dolor atravesará a sus protagonistas. Es que cuando la felicidad encuentra a Yilmaz y Züleyha juntos, aparecerá la sombra de la separación y la posibilidad de que se concrete una frase que se repitió muchos estos días: "unidos hasta que la muerte nos separe".

En el capítulo de este martes, Yilmaz y Züleyha se fueron a vivir juntos después de que las parejas de ambos cedieran al pedido de divorcio. El primero que dio ese paso fue Demir tras leer la carta que Yilmaz le había dejado. En este contexto, el empresario Yaman le dijo a su esposa que la sigue amando pero se rinde a que no sea recíproco y le pidió que Leila se quedara con él para no quedarse solo, algo que Züleyha aceptó. "Züleyha créeme no te quiero quitar a tu hija, pero quiero que crezca con su padre y su abuela. Puedes venir cuando quieras y verla... no te lo puedes llevar todo. Tengo 4 personas grabadas en mi corazón: a mi madre, a tí, a Adnan y a Leila. Ya enterré a mi madre, te perderé a tí y Adnan pero no me quites a Leila".

Por otro lado, Yilmaz le dejó Kerem Ali a Müjgan y la separación fue lo más doloroso. Es que él le prometió que lo iba a cuidar y estar con él siempre, por más que no estuviera presente. "Papá jamás te dejará solo mi amor. Es una promesa porque eres mi vida", le dijo Yilmaz mientras lo abrazaba fuertemente y lo llenaba de besos. Luego se lo entregó a Müjgan para abordar el auto y con mucha melancolía dejar el lugar que por mucho tiempo fue su hogar.

En el capítulo de este miércoles, las escenas transitarán el camino de la felicidad de la pareja con su nueva vida. Es que ambos rentaron una casa y comulgarán con la posibilidad de seguir viendo a los hijos que se separaron de ellos: Leila que quedó con Demir y Kerem Ali que se quedó con Müjgan.

La felicidad la compartirán pese a que a veces, se encontrarán con la resistencia de la doctora en llevar el bebé a ver a su padre. Sin embargo ahí estará Behice. "Yilmaz se ha portado muy bien con nosotros pero por su hijo. No tienes más opción de llevar a su hijo cuando quiera verlo", le dirá la tía a la doctora quien finalmente aceptará que tenga ese encuentro en la casa de él.

Tanto Müjgan como Demir pactarán día de visita y ellos aguardarán en sus respectivos autos mientras Yilmaz y Züleyha disfrutan con los pequeños. Pero no todo será felicidad.

Yilmaz recibirá la llamada de la empleada de la familia Fekeli que le dirá que "algo le pasó a Keren Ali" porque vieron a Müjgan salir corriendo con el con el niño en brazos presuntamente al hospital. Eso desesperará al protagonista que en el camino vivirá un brutal siniestro vial que será visto de cerca por Züleyha y Demir.

¿Yilmaz logrará sobrevivir?, ¿qué pasará con Züleyha?