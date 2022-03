"No me puedo morir ahora", el duro pedido de María Valenzuela

miércoles, 9 de marzo de 2022 16:01

Extremamente delgada y muy lejos de la imagen que una vez supo tener y con la que conquistó al público. Así está María Valenzuela quien atraviesa un difícil momento de salud. La actriz, entorno a la cual en el último tiempo circularon decenas de rumores de salud, decidió difundir un video con un fuerte pedido.

La actriz usó su cuenta de Instagram para hacer un descargo. El mismo era el video con el epígrafe en el que se podía leer la frase "a todos los que se preocupan por mi delgadez, éste es el motivo". Luego arrobó a Vanesa Di Cataldo, su abogada que está especializada en mala práxis médica. Además puso la leyenda "Manuel Odontólogo".

En el video comienza expresando: "Hace tres años inicié un tratamiento con un odontólogo para colocarme implantes. Con el tiempo, me surgió un dolor tan grande que no me permite comer. El odontólogo se llama Manuel; por razones legales no puedo decir su apellido. Manuel no está en Argentina. La doctora De Cataldo dice que no puedo hacer nada porque no puedo notificarlo".

Luego agregó: "Manuel, estoy pesando 35 kilos y en estos tres años ya me internaron varias veces. Manuel te suplico que des el nombres de tu aseguradora y este infierno se termina. Manuel, yo no me puedo morir ahora porque todavía me quedan cosas que hacer en este planeta. Manuel, te suplico que tengas piedad de mí".

Valenzuela se encuentra en Mar del Plata presentando la obra "Eva y Victoria" y es en esa ciudad balnearia donde es atendida por otro profesional, quien intenta remediar sus dolores. Una vez terminada esta etapa del tratamiento, viajará a Ushuaia para finalizarlo.