Hercai: avance del capítulo de este miércoles 9 de marzo

miércoles, 9 de marzo de 2022 00:00

Dos fuertes "noticias" atravesarán este miércoles a Hercai, la novela de las siestas de Telefe. Es que la venganza que se va entramando de los Aslanbey podría verse atravesada por situaciones inesperadas y sorpresivas.

En el capítulo de este martes, Azize y Aslan fueron juntos al cementerio donde estaba la fosa donde supuestamente descansaban los restos del joven Aslanbey. Allí la matriarca le pedirá que no siga adelante con esa venganza que es de ella porque teme por su vida: "No puedo, tu hablas de la infancia, pero qué hay del resto de la vida. No puedo entrerrarte bajo esta tierra. Por eso debes irte, no me destruyas nieto, no me hagas esto". Sin embargo, Aslan le aclarará: "así como un día juraste venganza, yo me vengaré del Sadoglu que hizo que me enterraran vivo en esta tumba".

Por otro lado, Reyyan y Miran fueron descubiertos por Nasuh y la familia Sadoglu cuando se gestaba un plan de Firat para que ambos escaparan juntos. Tras este escenario, el patriarca le advertirá a la nieta: "si no te hubiéramos encontrado, tu y Miran hubieran escapado". Luego agregará: "si no matamos al bastardo allá es porque no quiero que mi nieto fuera asesino... tienes un corazón blando y eres ingenua. Tu no sabes de lo que son capaces esos chacales. No tendremos paz hasta que los Aslanbey salgan del pueblo. Desde ahora no saldrás a ningún lado sin que yo lo sepa".

En el capítulo de este miércoles, después de que la Sultana descubrió que Miran es hijo de Hazat, se encontrará con Aslan porque "es el único varón de la familia Aslanbey" y con esto, el único heredero. Cuando esté cara a cara con el joven le dará la noticia que nunca esperaba oír, le entregará la carta que se encontró de la mamá de Miran dedicada a Hazar. "Miran no es hijo de tu tío, es un Sadoglu. Por eso no hay relación entre ustedes. Tu abuela es una estepa, no hay vida en ella que haya florecido. Ella está seca, murió", lanzará la Sultana a su hijo.

Luego, Mahfuz interpelará a Aslan por los motivos que lo llevaron a no contarle aún a Miran quién es su verdadero padre: "Han pasado 3 días desde que tu madre te dio esa carta y no has hablado con ella ni una sola palabra, ni le entregaste la carta a Miran. ¿Qué estas esperando?... tienes la prueba que puede salvar a Miran y Reyyan pero ¿aún no es el momento adecuado?, ¿vas a darle esa carta a Miran?".

Por su parte, Miran le dirá a Reyyan con el pensamiento que esto que hacen de separarse es por el bien de todos. "Cómo vamos a salir de esta situación, cómo nos reuniremos sin dañar a nadie", dirá ella a lo que él agregará: "tienen que pensar que nos derrotaron para que por fin podamos ganar esta guerra". Sin embargo, en el momento en el que ella tiene que firmar el acta de divorcio, acompañada de su padre, algo inesperado sucederá. La joven le confesará una noticia que generará un quiebre en la historia y se entenderán muchas cuestiones.

Finalmente, Cihan hablará con la Sultana para dar viabilidad a un plan que tiene y con el pensamiento lanzará a Mahmut: "aunque tu no confíes en mi papá, soy el único que puede salvar a la familia de este problema".