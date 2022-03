Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este martes con una dolorosa cuenta regresiva

martes, 8 de marzo de 2022 00:00

Un aire de cambio y dolor merodea a la novela Züleyha, la ficción turca de las tardes de Telefe. Tras la huida frustrada de Züleyha y Yilmaz, quienes soñaban vivir juntos hasta la muerte, ambos tuvieron que separarse. La policía no los dejó continuar y detuvo la marcha del auto en el que circulaban para destruir de esta forma el deseo más anhelado.

En el capítulo de este lunes, Rahmet y Demir encontraron las cartas que Yilmaz escribió para que ambos la leyeran cuando estuvieran bien lejos. Allí les confiesa cómo se siente y por qué decidió tomar tal decisión. En la misiva que le dejó a Rahmet, le pidió perdón por no despedirse y confesó que se sentía culpable por eso: "No podía decirte que me iba para siempre. Fue difícil pero tenía que irme. Si pedía tu bendición me ibas a decir que no me fuera".

Luego agregó: "tú también tuviste un amor prohibido y me comprendías. Decías que me ahogaba en mi propio dolor. El amor es como cruzar un mar de fuego en un barco hecho de velas... tu sabes mejor que nadie lo que es vivir con dolor... decidí ser feliz y no sufrir como tu. Se que te decepcioné pero no quiero vivir con remordimientos". Finalmente Yilmaz confesó que iba a seguir luchando por Züleyha como él también luchó por Hünkar y soñó con tenerla para toda la vida.

Por otro lado, a Demir le expresó por qué decidió irse con su amada y sus hijos. "Züleyha nunca te quiso. Nuestro amor es mucho más fuerte que tu fortuna y arrogancia. Nuestro amor es inmortal Demir. No puedes acabar con nuestro amor... me apuñalaste por la espalda en vez de ayudarme. Si hubieras reconocido que alma, cuerpo y corazón de Züleyha me pertenecen, no hubieras sufrido tanto. Tu quisiste esto, no mereces una despedida y tampoco a Leila".

"Pero no soy un desgraciado como tú, veras a tu hija eventualmente... Nos marchamos. Purifica tu corazón, escucha tu ser interno. No te quito nada, soy el mismo hombre que tocó a tu puerta por aquel entonces. Me iré con Züleyha y con mis hijos. Ella está donde pertenece, conmigo. Tu hija es mi hija. Estará bajo mi cuidado mientras tu analizas tus errores, voy a cuidarla y tratarla como si fuera mi propia hija. De ahora en adelante te ofrecerá la ayuda, si te lo mereces.

En el capítulo de este jueves, se verá que Yilmaz también le dejó una carta a Müjgan donde le explicará los motivos que tomó para irse con su pequeño hijo: "no estés triste, no añorarás a Kerem Ali. No lo separé de tí para siempre. Cuando llegue el momento, conocerás a tu hijo".

"Tienes razón en odiarme, no te pido que me perdones, pero te ruego que trates de entenderme un poco. Me dolió cuando el destino te trajo a mi. Pensé que había sido traicionado por la mujer que amaba. Me ofendió mi destino", agregará en la misiva donde luego justificará todo lo que lo llevó a tomar tantas decisiones erradas.

Por otro lado, Demir increpará a Züleyha por ese afan de querer escapar de su lado y caer en los brazos de Yilmaz. "Nunca renunciaré a mi amor por Yilmaz. Trataré de huir con él por el resto de mi vida. Nunca me rendiré", le dirá ella a lo que él le responderá con palabras que nunca esperó escuchar de él y la sorprenderá.

Y como si fuera un camino en el que los astros se alinean, Demir se reunirá con Yilmaz y le contará por qué actuó como actuó. En la charla cara a cara comenzará expresando. "En tu carta te preguntabas por qué era hostil, por qué estaba enojado. Vi a Züleyha en el tren Yilmaz. Vinimos juntos a Cukurova en tren. Si la hubiera visto contigo, tal vez no hubiéra experimentado nada de esto. Si no hubieras dicho que eran hermanos cuando llegaste a la finca".