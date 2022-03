Tras sufrir un delicado accidente, Gimena Accardi dio una noticia sobre su continuidad

martes, 8 de marzo de 2022 17:25

A principios de febrero, con Una semana nada más consagrada como la obra más elegida por el público durante la temporada marplatense, Gimena Accardi sufrió un accidente doméstico que la obligó a alejarse de los escenarios y, en consecuencia, a que se levantara el espectáculo que protagoniza junto a Nico Vázquez, su marido, y Benjamín Rojas.

La actriz debió volver a Buenos Aires para operarse en el Sanatorio Los Arcos de San Isidro por una fractura multifragmentaria del extremo proximal del húmero. "Fue una cirugía de 4 horas, con placa de titanio y ocho tornillos incluidos", detalló la artista, que también se mostró muy agradecida con el personal de salud que la atendió y a su pareja, quien la acompañó a sol y sombra.

Y cerró el posteo con sus deseos para el futuro y un cálido mensaje a sus seguidores: "Ya pasó lo peor. Ahora queda la rehabilitación, solo espero volver a mover el brazo como lo hacía antes, que el dolor se vaya pronto y poder volver a mi cotidianeidad. Gracias a ustedes por estar del otro lado mandando amor".

Aunque parecía que la recuperación iba a ser lenta y que Accardi iba a tener que esperar varias semanas para volver al ruego, finalmente pudo dar la noticia que tanto ansiaba: tendrá un breve regreso a La Feliz para poder cerrar la temporada en el Teatro Neptuno durante Semana Santa. "Se me quiebra la voz. pensé que nunca más iba a volver a pasar esto, pero volvemos. Vuelve Una semana nada más", anunció con entusiasmo.

Eso no será todo, sino que Gimena, Nico y Benja harán una gira. "Vamos a ir por algunas ciudades del país y de otros países también, pero eso no lo podía decir... Arranca el tour, los viajes y la felicidad de vernos cara a cara en algunas ciudades del país", concluyó la intérprete de 36 años que no la pasó bien los días posteriores a su operación. "Fue un postoperatorio doloroso, que ni te explico, pero estoy bien, contenta, agradecida porque ya pasó lo peor y vengo bien", comentó días atrás, pero evidentemente obtuvo buenos resultados.