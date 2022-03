"La última foto es la verdad": la revelación de Vero Lozano, tras su regreso a la TV

martes, 8 de marzo de 2022 00:03

Vero Lozano regresó a la televisión en pleno post operatorio, tras la tremenda caída que sufrió desde una aerosilla en un centro de esquí en Aspen, donde vacacionaba. Con apoyo de su equipo y de Telefe, y desde su casa, la conductora volvió a "Cortá por Lozano".

Con una serie de fotos, mostró parte del backstage en el que se la ve en silla de ruedas, con la compañía de sus fieles perros y su equipo técnico. En Instagram, compartió un mensaje de agradecimiento: "Feliz! El trabajo sana, el amor también. Gracias infinitas por acompañarme en este periodo de recuperación, le pongo alegría, paciencia, humor y también lágrimas. Gracias Paulita por el aguante. Al mejor equipo de la tele mundial! Delante y detrás de cámara. Gracias Turo, Guille y Andreita. Y a ustedes que nos permiten entrar a sus casas día tras día. La última foto es la verdad. Mis nenas @cristinacagnina @irearcieri @maruvenancio".

Sobre la última foto, se le ve relajada y "desparramada" en un sillón, frente a un camarógrafo y su asistente. ¡Una genia!

Desde su casa, la conductora dio detalles de su operación y de cómo se sintió días después de la compleja operación. "Me hicieron una incisión de cada lado que no la muestro y me pusieron tornillo, huesito de gente muerta y plaquita. Este pie duró tres horas y el otro dos horas la operación. Tenía los talones detonados, lo tomo con humor porque es mi estilo, pero es muy complicado. Ahora el cuerpo está en adaptación, son diez semanas de recuperación hasta que me pueda parar, vamos dos semanas”, relató.

Y continuó, "cuando estoy sola y no hay gente estoy sin botas y con una media blanca para cuidarme y dejo respirar la herida, si todo va bien mañana me sacan los puntos. Lo que podría hacer en primera instancia sería pararme en el agua y ahí practicar".

Fiel a su buen humor, contó una anécdota: "algo simpático es que me dijeron que me tenían que hacer un test de embarazo, lo único que faltaba decía, doble milagro, no morí y estoy embarazada, pero no había chances".

Luego, relató acerca de la cirugía: "me durmieron las dos piernas, me intubaron porque la operación es medio de costado y estaba anestesiada, no vi luces ni nada, no recuerdo. Lo último que vi fue a todos y les dije: "quiero volver a caminar, los amo". Estaba muerta de miedo, sensible, lloré, me emocioné, me dijeron que me iban a cuidar y desperté cinco horas después con temores de la anestesia”.

Y sentenció: “hubo días que pensé, esto es un cuetazo. No voy a poder, me falta una vida. Me enojé y lloré".