Hercai: avance del capítulo de este martes

martes, 8 de marzo de 2022 00:00

Una mentira y una jugada que pudo terminar muy mal pero de la que salió airoso. Hercai, la novela turca de las siestas de Telefe, transita momentos en los que la venganza cada vez va tomando más extensión por parte de la familia Aslanbey contra los Sadoglu. En el camino hay fichas peligrosas que buscarán calar hondo y generar un fuerte dolor en los protagonistas.

En el capítulo de este lunes, Azize comulgó con su pensamiento, no hay tal acuerdo de paz por más que las manos se estrechen con Nasuh. Todo lo hace únicamente para salvar al hijo de la Sultana. "Mi Aslan, este es el momento de esperar. Pero una vez que estés lejos de acá sano y salvo, entonces Miran tu y tu linaje lo pagarán. Haré que paguen por esta paz una y mil veces", señaló la anciana.

Por otro lado, Aslan se enfrentó a los Sadoglu que le cuestionó por qué llevaba en su poder un sobre con fotos de cada miembro de esa familia. El hijo de la Sultana había sido invitado a cenar a esa mansión y nunca imaginó que aparecerían las fotos que él tomó y que estaban escondidas en su casa, en las manos de sus enemigos.

En el capítulo de este martes, Hanife la explicará por teléfono a Azize lo que ocurrió: "Ese muchacho que salvó la vida de Azat, el tal Aslan, resulta que tomó fotos de los Sadoglu. En realidad al principio hubo un escándalo y el señor Nasuh intimidó al muchacho pero Aslan supo disculparse. Dijo que buscaba a su familia y que ésta podía ser su familia. Así que los ánimos se calmaron, sin embargo Nasuh quedó un poco raro".

Con la confianza nuevamente alcanzada de Aslan en el seno de la familia Sadoglu, todos tratarán de entender lo que trama Azize. Aslan se mostrará desentendido mientras que Azat cuestionará el pedido de paz que viene por debajo. "Azize hizo que me dispararan. Luego Aslan se echó la culpa. Ella no dijo nada y ahora quiere paz. Yo también quiero paz pero qué fue lo que cambió, por qué ahora", preguntará Azat a lo que Nasuh señalará que aceptarán la paz de la matriarca adversaria.

Por otro lado, Aslan irá furioso a su casa y cruzará a Mahfuz, su empleado que en realidad es el padre de Reyyan aunque aquel no lo sabe. "Qué estás haciendo Mahfuz, por qué estás conmigo. Hablo de que alguien entró a mi casa, a mi habitación. Cómo fue que pasó. Las fotos que tenía en mi habitación privada les llegó a los Sadoglu", cuestionará Aslan.

Luego el hijo de la Sultana irá al cementerio donde está la fosa en la que supuestamente estaba enterrado su cuerpo. "Mirá esta tumba abuela, ésta es mi tumba. Ni siquiera mi nombre está en ésta. ¿Qué ves ahí? una tumba que está vacía y fue cavada hace años. No, esta tumba no está vacía. Debajo de ese suelo está todo lo que me robaron", lanzará.