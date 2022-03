Genia absoluta: la sorpresa de "Chocha", la abuela de Nico Peralta de "Cortá por Lozano", al saber su edad

domingo, 6 de marzo de 2022 15:34

"Chocha" ya es de todos. Es que la ternura de la abuela de Nico Peralta, panelista de "Cortá por Lozano", trasciende los posteos en Instagram y los seguidores del periodista de espectáculos se derriten con sus reacciones.

En un nuevo video, Nico resaltó que aunque todos la conocen por "Chocha" se llama Ángela Carmen. "¿Por qué te dicen Chocha?", le consulta. "Porque el doctor que atendía a mamá (en el parto) me lo puso. Yo no nacía; no iba ni para acá ni para allá. Y dijo: "¡qué chocha más grande y gorda!". Y me quedó... Chocha. Para todo Chocha. Ya me acostumbré; me da lo mismo", relató.

Nico la llenó de piropos: "sos linda, vos". Y ella, humilde, le contestó: "¡Otra nueva! ¿Qué voy a estar linda, yo? Voy a cumplir los 100". Y sorprendida recibió la respuesta de que aún le falta porque tiene 92 años."Yo creía que tenía 99. ¡Sobre que tengo, que meto más! No estoy tan arrugada para los años que tengo", sentenció

"¿Qué? ¿No tengo 99 años?", tiró la abuela y se puso contenta porque se dio cuenta de que tiene 92 y llegó casi sin arrugas", comentó Nico. ¡Una diosa, Chocha!

Para mirar el video en Instagram, ingresá acá.