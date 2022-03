Fugitiva: Irem Helvacioglu, Nefes en la ficción, confesó cómo es en la vida real

domingo, 6 de marzo de 2022 00:00

Irem Helvacioglu es la encargada de interpretar a Nefes, en Fugitiva. El plato fuerte de todas las noches, por la pantalla de Telefe, La ficción turca originariamente cuenta con tres temporadas, pero se prevé que en Argentina los capítulos se fraccionen, como sucedió anteriormente con otras novelas.

La trama de la historia cuenta el calvario que debe atravesar una mujer, Nefes, de la mano de su marido. Ella hará de todo para escapar de ese mundo violento. La mujer luchara para que su hijo crezca en un mundo seguro, alejado del calvario que padecen. Thair será el encargado de ayudarlos a escapar para lograr la libertad, que tanto anhelan.

La joven actriz, que da a vida a Nefes, es una figura consagrada en Turquía. Dueña de una personalidad fuerte y decidida. Hace unos días brindó una entrevista, para un portal turco. Respondió preguntas de distinta índole. Sin miedo, se describió como una mujer dispuesta a aceptar cualquier desafío.

"Soy terca, cuando tengo algo en la cabeza, lo hago. Es difícil convencerme, de lo contrario. Puedo hacer que el otro se enfrente a mí por mi terquedad. En el lado positivo, siempre estoy lleno de energía. Soy positiva. Creo que transmito una buena energía para la otra persona", comentó la joven, en el portal turco Posta.

La joven remarcó que su gran defecto es pensar que todas personas transmiten energía positiva. En varias situaciones, destacó la joven que se decepcionó al ver como es realmente la personalidad de los demás. "Cuando me mienten y me decepcionan, construyo un muro. Supongo que mis transiciones son un poco ásperas. Porque no soy una cara de póker en absoluto", sostuvo.

La flamante actriz destacó que detesta a las personas egocéntricas. "No soporto a las personas egoístas y narcisistas. No me gusta la gente que piensa egoístamente: "Yo, yo, yo", dijo.

La estrella turca cerró el diálogo afirmando que no se encuentra preparada para contraer matrimonio. En su presente desea disfrutar de su trabajo, su pareja y sus afectos.