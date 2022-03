Florencia Peña compartió un divertido "intento de Tik Tok" junto a su hijo

sábado, 5 de marzo de 2022 00:08

La actriz y conductora, Florencia Peña compartió en Instagram distintas historias previo a grabar un Tik Tok junto a su hijo. Peña fue dando aviso a sus más de 5 millones de seguidores para que esperarán el vídeo que estaban preparando con Juan.

En la primera de sus historias colocó una foto de ambos y agregó una pregunta que decía: ¿Están preparados? Dejó una encuesta para que el público tildara por si o por no.

Comenzó a generar expectativa y ansiedad en sus seguidores que querían conocer de que se trataba el vídeo. Minutos más tarde, la actriz sumó una nueva publicación en la que decía: "con Juan lo damos todo. Yo más igual".

La incertidumbre era cada vez mayor, un nuevo posteo sumó a su perfil. Está vez con un tono de humor y alegría escribió: "Ke haceee??? Yo no entender Tik Tok".

Finalmente, Peña invitó a sus seguidores a ver el vídeo de Tik Tok que había hacho junto a su hijo. Aunque, al parecer las cosas no salieron muy bien. Florencia escribió en su historia: "en los comentarios dicen que me parezco a una tal Moni". En referencia al papel que interpretó para una reconocida comedia argentina.

En el vídeo se puede ver a Juan realizando todos los bailes de Tik Tokde manera perfecta, en la seguidilla de reconocidas canciones el joven se desenvolvió muy bien. Florencia, por su parte, arrancó bien pero su nivel comenzó a empeorar cuando el ritmo era cada vez más rápido.

Con humor y como podía intentaba seguir la coreografía que le marcaba su hijo, pero decidió abandonar y se quedó quieta mirando a su hijo.

En la publicación del vídeo sumó más de 20 mil me gustas e incontables comentarios. La famosa escribió al pie del vídeo: "Yo que vos Juan me voy jubilando de Tik Tok, creo que es lo mío. Ah, no para". El posteo estuvo acompañado de emojis con risas. Sus seguidores llenaron la publicación con corazones.