El actor de Soñar Contigo sorprendió con fotos de su adolescencia

sábado, 5 de marzo de 2022 00:00

"Soñar Contigo" desembarcó en la pantalla de Telefe hace 2 semanas y día a día va sumando espectadores. Esta novela turca tiene como protagonista a Demet Özdemir y Can Yaman en la piel de Sanem y Can, dos jóvenes que se enamoran perdidamente uno del otro pero que aún no lo logran reconocer mutuamente. Ésta es una comedia romántica que tiene todos los ingredientes para mantener expectante a los seguidores.

La ficción turca es conocida también como "Pájaro soñador" y está compuesta originariamente por 51 capítulos , de más de 2 horas cada uno. En Argentina los episodios son fraccionados, como ya ocurrió con Züleyha, Hercai y Doctor Milagro con el objetivo de que dure más en el tiempo. En Turquía esta novela se estrenó en el 2018 y causó furor en la teleaudiencia.

Can Yaman nació el 8 de noviembre de 1989 en Turquía. Es actor, modelo y abogado, y gracias a Soñar Contigo logró su mayor reconocimiento. Sumó fans en todo el mundo y continúa con su carrera en Italia, donde destacan que tiene uno de los cuerpos más atractivos.

Hace unos días, un portal turco publicó distintas fotos del actor cuando era niño y adolescente. Muchos de los fans quedaron sorprendidos con las distintas facetas del actor. Yaman impactó a sus seguidores con una cara estilizada y una sonrisa que parece muy diferente a la actual.

En la primera foto se lo ve en plena adolescencia mientras que en la segunda imagen ya porta el atuendo propio del acto de egreso de los estudios secundarios. Can se graduó en la Escuela Secundaria Italiana.

En esta ocasión la nariz luce mucho más fina de lo que se lo conoce en la actualidad.

Can no tenía barba y pelo largo como se observa actualmente. Aún así era apuesto, con un perfil más bajo y sin el reconocimiento que obtuvo luego de dedicarse de lleno al mundo de la actuación donde brilló.

Yaman se graduó en la Facultad de Derecho, allí obtuvo el primer lugar por su enorme desempeño. Además, de ser un buen estudiante jugó mucho tiempo al baloncesto y logró una beca gracias a este deporte.

Yaman, quien eligió la actuación a pesar de ser abogado, comenzó su carrera con la serie "Affairs of the Heart" y luego "Full Moon" en 2014.

El gran cambio en la vida de Can llegaría en 2018 con el protagónico de "Soñar Contigo". En la ficción podemos ver al actor con su aspecto musculoso, barba y su cabello largo. En medios tucos, el actor resaltó que le gusta llevar una vida sana y acompaña su rutina con deporte.