Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este viernes

viernes, 4 de marzo de 2022 00:00

Züleyha, la novela turca de Telefe, comienza una etapa de desenlaces y que atrapará al fandom. Los protagonistas de la ficción tienen decidido vivir juntos su amor y juntos hasta la muerte.

En el capítulo de este jueves, Züleyha y Yilmaz planificarán el gran escape. "Vámonos el día 40 de la muerte de Hünkar", pidió ella aceptando salir junto a él sin que nadie los vea. "Sí me siento mal y siempre lo voy a hacer. Pero si es el precio del amor, seremos felices con nuestros hijos. Él ya perdió a todos y no tiene a nadie. Soy humana y tengo lástima, es lógico pero no tiene derechos sobre Adnan pero si con Leila", subrayó.

Por su parte, Behice incentivará a Müjgan "Tengo tanto miedo de que Yilmaz te quiera engañar", señaló la tía quien subrayó "también tendrían que comprar una residencia costosa, amueblearla y ponerla a tu nombre... no te gustaría tener una casa en una zona elegante y tener tu propio dinero. Estarías cómoda. Sólo quiero lo mejor para tí, que estés tranquila y no seas pobre. Has lo que te digo, confía en tu tía".

En el capítulo de este viernes, Züleyha y Yilmaz finalmente darán el paso que tanto deseaban: escapar juntos para vivir como familia con sus hijos. Para ello pondrá un somnífero en el jugo de Demir y Sevda para que se duerman y así poder salir sin que nadie lo advierta.

Luego a mitad de la noche, Yilmaz saldrá de la casa con Keren Ali para buscar a Züleyha mientras todos duermen. "Están dormidos, esa droga fue muy efectiva", dirá sorprendida ella a lo que luego subrayará que está lista para escapar todos juntos.

"Están durmiendo tan tranquilos", dirá Züleyha mientras observa a los niños. Luego él acotará: "de ahora en adelante dormirán los 3 juntos". "¿De verdad nos vamos o estoy soñando?, ¡No lo puedo creer!", agregará ella. "No es un sueño, ya nos vamos. Vivimos una pesadilla que se terminó. No nos van a separar, viviremos juntos hasta que la muerte nos separe", finalizará él mientras el auto sigue su rumbo a un destino que espera nadie los descubra.

Por otro ladro, en la mansión Yaman, Demir despertará con fuerte dolor de cabeza y antes de lo previsto por Züleyha. Luego irá a lavarse la cara y en ese momento él advertirá que su mujer le puso algo en el jugo. Cuando va corriendo al dormitorio descubre que ella con los niños había escapado.

¿Qué hará ahora?, ¿logrará interceptar a Züleyha con sus hijos?