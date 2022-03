"La estamos pasando mal": Jorge Rial confirmó su separación de Romina Pereiro

viernes, 4 de marzo de 2022 00:39

Luego de semanas de especulaciones, Jorge Rial confirmó su separación de Romina Pereiro y aseguró que hace tiempo que decidieron dejar de ser pareja pero mantener la familia ensamblada que formaron con Morena y Rocío, las hijas de él, y Emma y Violeta, las nenas de ella. "Quiero hablar de un tema absolutamente personal y va a ser la única vez que hable. Mucho se está hablando de mi separación, y la verdad, son temas que afectan, hay toda una familia atrás. Lo que tengo para decir, y lamentablemente es así, efectivamente estoy separado. Estamos, no estoy", empezó en su programa de radio.

"A veces el amor profundo no alcanza, sobre todo en un año muy difícil como fue el anterior, donde la pandemia me partió psicológica y físicamente. Pensé que no iba a pasar pero pasó. Uno se cree fuerte y no lo es, me pegó de lleno. Entre la pandemia, las cosas personales y laborales me llegó una crisis muy fuerte", agregó y señaló que la ruptura se dio de común acuerdo.

Además, pidió que los medios dejaran de "acosar" a la nutricionista, que decidió mantener su bajo perfil en medio de la separación, por respeto a su familia. "Hoy parece definitivo. No lo sé tampoco. No lo sé. Vieron que a veces lo definitivo se convierte. Uno no lo sabe. Es esto hoy y hay que asumirlo. Es doloroso y la estamos pasando mal. A mí me cuesta, hay veces que no tengo ganas de venir a laburar. No es fácil", insistió y aseguró que se "está acostumbrando a la soledad".

También se refirió a los rumores que lo vincularon con Loly Antoniale, su expareja, y con una compañera de trabajo. "No hay terceras, no busquen a nadie. Si hay algo de lo que hoy no tengo ganas es de estar con alguien. Es más, me estoy acostumbrando a la soledad y me estoy llevando bien quiero decirles. ¿Extraño? Claro que extraño. Extraño a mi familia, a mi casa. Extraño", planteó. Y añadió: "Pusieron que estoy saliendo con una periodista de C5N, pero ahí entré dos veces y fui a arreglar mi contrato. Todavía no fui ni siquiera a trabajar. No sé quién es pero no enchastren gente. Estoy solo y quiero estar solo. Uno se separa por eso. Salvo que te separes pensando en alguien, y no fue el caso. Acá no hay nadie".

Por último, reveló que su salida de la pantalla chica y el abrupto final de TV Nostra tuvieron que ver con todo lo que estaba viviendo a nivel personal. "No van a encontrar nada más que algo normal después de un año espantoso que a mí me rompió. ¿por qué se creen que me fui de la televisión? ¿Por qué estaba loco? ¡Porque me rompió, no lo pude superar! Y lamentablemente la que te banca es la familia. Yo no quería ni tendría que estar acá en la radio, pero gracias a Dios estoy. Me ayudó, pero no tenía ganas de seguir laburando", cerró.