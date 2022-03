Hercai: avance del capítulo de este viernes 4 de marzo

viernes, 4 de marzo de 2022 00:00

Hercai, la novela de las siestas de Telefe, vive momentos de encuentros y desencuentros pero de verdades que comienzan a conocerse para el público pero aún no para sus protagonistas. En este camino se empieza a conocer las intenciones del nuevo personaje, Aslan, y quién es el padre verdadero de Reyyan. La verdad comienza a salir a la luz para los seguidores de la ficción pero aún no para sus protagonistas.

Este jueves, Gönul y Azat coincidirán en el cementerio, en la tumba de Elif, y a pocos metros estará Aslan escondido escuchando todo minuto a minuto. Allí, él le dará algo muy especial. "El diario de Elif. Tu eres su familia, tal vez estaba molesta pero te quería mucho. Es mejor que lo tengas, yo no lo he leído", le dirá él a lo que ella le refutará: "¿por qué?, no tuviste el valor de leer lo que escribió sobre tí".

"Pues no, porque respeto su vida privada. A pesar de tí, ella era la única persona pura en la familia Aslanbey. Pensé que hallarías consuelo en él pero pensándolo bien, no mereces leer su diario", dirá él a lo que ella subrayará: "no lo leíste porque tú eres uno de los que la arrastraron a su muerte. Te dije que tu piedad no le haría ningún bien".

En el capítulo de este jueves, Azize irá a ver a Aslan a su casa sin avisar previamente. "Qué pasa nieto, estás sorprendido de verme. Tu cara se puso pálida", le dirá la mujer. "Jamás te vi como una persona poco cautelosa. ¿Crees que aparecer aquí y así está bien?", responderá él a lo que invitó a la mujer a entrar. Allí la matriarca le pedirá que se vaya del pueblo sin embargo él se lo negó apelando a su deseo de venganza.

"Él dice que no se irá pero nosotros haremos que se vaya", dirá Azize al abordar su auto quien luego dará órdenes a su empleado para entregar un material reservado. "Aslan quiere quedarse pero debe irse. Es Miran quien se quedará, es el único modo", agregará.

En todo su plan, mandará a Mahmut a seguir a Aslan para saber cómo se moverá entre los Sadoglu. "Ha llegado el momento y sabes Azize que será difícil. Ahora debes hacer el movimiento preciso para que Aslan siga vivo", dirá.

Por su parte, Miran se reunirá con su abuela Sükran y le dirá lo que está pasando. "Otra vez estoy separada de Reyyan. Tengo que empezar todo de nuevo", señalará él quien subrayó que no puede marcharse con su amada. "No renunciaré de ella pero tenemos que divorciarnos para convencer a Azize", apuntará.

Luego Reyyan irá hasta la casa de Zükran para reencontrarse con él y allá se desencadenará una situación violenta impensada. Es que Hazar se enterará que ella fue a verlo y buscará cumplir su amenaza: si se acercaba a su hija lo mataba.

"Hoy te lo dije Miran, si vuelves a acercarte a mi hija cumpliré la promesa y voy a acabar contigo. Ahora cumpliré esa promesa", amenazará Hazar con un arma en alto. Paralelamente Reyyan dirá que es inocente sin embargo su padre adoptivo dirá antes de apretar el gatillo: "él le disparó a Azat y tú sigues creyéndole".

Precisamente en este momento, aparecerá el aliado de Aslan para develar que es el verdadero padre de Reyyan.