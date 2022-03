Por amor: Anamá Ferreira tomó una decisión que sorprendió a todos

jueves, 31 de marzo de 2022 00:00

Llegó hace 45 años a la Argentina y desde entones supo abrirse su propio camino en el mundo de la moda. Se trata de la referente de las pasarelas y reconocidas modelos, Anamá Ferreira, sobre quien en las últimas horas se conoció que tomó una decisión que sorprendió a todos.

En Socios del Espectáculo, Mariana Brey reveló que la ex modelo está viviendo un romance que ya había adelantado Lío Pecoraro, aunque esta vez contó que por amor, “en principio, se nos va del país”. “Estuvo en Brasil, vino de San Pablo, (…) pero me confirmó que se nos va en el mes de mayo a vivir a otro país. Se va por un hombre. Conoció el amor”, dijo la periodista.

Sobre el romance que vive Anamá, Brey agregó: “Lo conoció hace ya un tiempo en un evento, en la Semana de la moda en Milán. Es un italiano buenmocísimo, del que no me quiso dar el nombre porque no quiere que lo busque en redes”.

“Se lo presentó una amiga. Ella vuelve en el mes de mayo, se va a Berlín, y de ahí se van directamente a Italia, y, según ella, no sabe cuándo vuelve. Le pregunté qué la enamoró de él y me dijo: ‘su boca grande’”, detalló sobre el hombre que tendría 30 años menos que ella.

“Quiero sumar que cuando estuvo aquí en Arriba argentinos le tiró los galgos a Marcelo Bonelli”, finalizó.