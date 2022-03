"Me arrimo": la picante promesa de Luciano Pereyra a una fan

jueves, 31 de marzo de 2022 11:06

Luciano Pereyra está feliz con los resultados de su gira por Miami y New York y espera ansioso las próximas fechas que se vienen. En la previa, decidió responder preguntas de sus fans en Twitter y hubo una respuesta que llamó la atención.

"@LucianoPereyra bueno, cómo te digo que por primera vez voy a tener fila 1 en el Luna Park y qué me surge la duda de si desde ahí se siente tu perfume?", le escribió @estefhania_ El cantante tomó la posta y sorprendió: "no lo sé… Pero me arrimo donde estés".

uD83EuDD14 no lo se…. Pero me arrimo donde estés uD83DuDE09 https://t.co/dW0tGRne9i — Luciano Pereyra (@LucianoPereyra) March 30, 2022

Eso generó una catarata de respuestas y una de ellas hasta aportó una experiencia con el cantante: "Hay alguien se quiere enamorar. Es el perfume más rico que sentí en mi vida! Y eso que solo me saque una foto y un saludo! No te querés ni bañar, jaja".

Y las confesiones siguieron. La usuaria @MonySanju le hizo una revelación: "Solo te quería comentar que sos mi marido platónico, te amo por todo lo que sos y en mi imaginación ya vamos por el quinto hijo. No es charla, solo sincericidio. Te amo". Sin ocultar su sorpresa, respondió: "y cómo se llaman!".

uD83DuDE33uD83EuDD23uD83EuDD23uD83EuDD23 y cómo se llaman! https://t.co/6rJpFcdUYi — Luciano Pereyra (@LucianoPereyra) March 30, 2022

Lo que viene

Después de agotar localidades en Miami y Nueva York, el cantante y compositor Luciano Pereyra continuará su gira internacional "De hoy en adelante" por España, México, Uruguay y Argentina donde anunció seis shows en en Luna Park previstos para septiembre y octubre.



Tras su paso por Estados Unidos, apoyado en el suceso de este tour y la nueva canción "Quédate" junto al mexicano Alejandro Fernández, Pereyra continuará su gira con un concierto el 17 de mayo en el Teatro Cofidis Alcázar de Madrid; el 19 en el Teatre L'Aliança del Poblenou en Barcelona, seguido por otro el 16 de julio en el Lunario del Auditorio Nacional de México.



En medio de este tramo de la gira, el gran anuncio es que Pereyra regresará al Luna Park donde el año pasado alcanzó un récord de 12 fechas agotadas para ofrecer seis nuevos conciertos entre septiembre (9, 10 y 11) y octubre (13, 14 y 15).



Entre su paso por Buenos Aires, el cantante oriundo de Luján que lleva 13 álbumes editados desembarcará en el Quality Estadio de Córdoba los días 16 y 17 de septiembre, el 22 de octubre se presentará en el Antel Arena de Montevideo, el 18 y 19 de octubre será el turno del Metropolitano de Rosario y el 4 de noviembre del Movistar Arena de Chile.