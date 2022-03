Hotel de los famosos: Alex Caniggia y Melody Luz al borde de la censura

jueves, 31 de marzo de 2022 00:09

En el episodio de hoy del Hotel de los Famosos, Alex Caniggia y Melody Luz protagonizaron un fuerte momento de sensualidad que se mostró al borde de la censura.

Todo ocurrió cuando la bailarina ganó el desafío de huéspedes y obtuvo como premio una noche en la suite con la persona que ella elija. Sin embargo, nadie se imaginó que su objetivo ya estaba definido, pasarlo con "El emperador". “Por una buena noche”, brindaron apenas ingresaron a la habitación.

Lo que se vio después fue pura pasión y fuego. “¿Vos qué expectativas tenés?”, le preguntó Melody.

Posteriormente, los dos participantes intercambiaron una serie de preguntas que dejaron anotadas en una tarjeta, como una prueba de miradas. Trataron de adivinar los elementos de una caja sin ver y como si fuera poco reconocer distintas fragancias en el cuerpo del otro.

“Yo siento que en esa parte específica del olfato los dos nos calentamos un poco más”, reconoció Melody. “El Emperador es un caballero, lo que pasa en la suite queda en la suite”, cerró Alex.

Leo García hizo una inesperada revelación al salir del programa

Luego de una semana de aislamiento y varios enfrentamientos con sus compañeros, Leo García abandonó El hotel de los famosos por decisión propia. "Me escapé, creo que hice algo que en otros realities no se hizo. Tampoco me siento orgulloso, pero es algo que no pude resistir", reveló el músico.

Y reconoció que el programa de eltrece no fue una opción para él : "Creo que me equivoque al entrar, ya sea por el target que ocupo en el mundo del espectáculo, la edad que tengo y mis vivencias. No encaré el jeugo con la lucidez que se merece. No entiendo a que se le llama juego o estrategia, porque es una competencia individual".