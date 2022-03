Hotel de los famosos: Leo García hizo una inesperada revelación al salir del programa

miércoles, 30 de marzo de 2022 17:45

Luego de una semana de aislamiento y varios enfrentamientos con sus compañeros, Leo García abandonó El hotel de los famosos por decisión propia. "Me escapé, creo que hice algo que en otros realities no se hizo. Tampoco me siento orgulloso, pero es algo que no pude resistir", reveló el músico. Y reconoció que el programa de eltrece no fue una opción para él : "Creo que me equivoque al entrar, ya sea por el target que ocupo en el mundo del espectáculo, la edad que tengo y mis vivencias. No encaré el jeugo con la lucidez que se merece. No entiendo a que se le llama juego o estrategia, porque es una competencia individual".

Asimismo, señaló que descuidó "la integridad del artista" y que le falló a sus maestros, Gustavo Cerati, Lito Nebbia y León Gieco, quienes nunca hubiera accedido a un formato de este estilo. "Los artistas somos insoportables, estamos un poco locos, no somos personas normales. En un momento me vi en un combo de gente desesperada por fama y en la lona. Yo también podría estar así, pero no quiero que se note", comentó con humor.

Sobre lo que se vio en pantalla, el artista pop aseguró que es igual de gracioso en la vida real y que disfruta de los escándalos mediáticos. "Fui intencionalmente a ser controversial, quizás fue una mala educación que tuve sobre lo que significa eso en los medios", reveló. Mientras que destacó a Silvina Luna como la "mejor compañera" dentro del hotel a Alexander Caniggia como el "mejor competidor". "Alex es un gran jugador, tiene experiencia, sabe muy bien como activar un personaje, lo desenchufa. Le vale mucho no ser un 'barat'- El podía ver lo que soy en el plan artístico, sin saber quien es Leo García", declaró en una entrevista con Socios del espectáculo.

Pero más allá de lo positivo que sacó de esta experiencia, aseguró que no la pasó nada bien por sus cruces con el locutor Martín Salwe, quien constantemente le hacía comentarios sobre su sexualidad. "Era el único homosexual y me sentía discriminado, acosado", expresó. "Está todo bien, ya salí de ahí, quizás que algún día nos cruzamos y no pasa nada", agregó en referencia a su excompañero.