Züleyha, Tierra Amarga: avance del capítulo de este lunes con Fikret desenmascarado

lunes, 28 de marzo de 2022 00:00

Momentos de mucha intriga y mentiras se viven en Züleyha, la novela turcas de las tardes de Telefe. En esta ocasión, Fikret transita la delgada línea de la venganza contra Demir Yaman pero lo que hace en la oscuridad no pasa desapercibido para algunos personajes.

En el capítulo del viernes pasado, Fikret entró a la empresa de Demir Yaman en plena noche y dejó una carta en su escritorio. Al otro día, Züleyha fue quien la encontró y quedó realmente desconcertada. Al leer el texto advirtió que quien lo escribió fue Adnan Yaman cuando vivía y que iba dirigido a la madre de un hijo no reconocido.

Por otro lado, Ali Rahmet encaró a Fikret para saber por qué rompió la lápida de Adnan Yaman. "Quiero hablar de los enemigos que tienes. Ojalá podamos hablar de matrimonio pero tengo una duda más. ¿Quién es más tu enemigo o a quién le tienes tanto resentimiento?, ¿por qué rompiste la lápida de Adnan Yaman?, ¿cual es tu resentimiento con un hombre que murió hace tantos años?". Sin embargo su sobrino esquivó la respuesta y con nerviosismo apuntó al daño que los Yaman provocaron en la familia Fekeli.

En el capítulo de este lunes, Ali Rahmet otra vez encarará a Fikret, convencido de que él no dijo la verdad y sus palabras no fueron suficiente para convencerlo. "Estuviste 20 años en prisión y es difícil soportar eso. Siempre pensé que la tormenta traería un día mejor. Conocí a todo tipo de gente en la prisión, gente que no quería comer lo que se le servía y quienes harían lo que fuera por comer un pedazo de pan", comenzará explicando el señor Fekeli

Luego agregará: "vi muchas cosas y me volví crítico. Te preguntarás si nunca cometí errores, claro que sí, creo que el mayor maestro de la vida son los errores. También desarrollé una habilidad para conocer la vida de las personas. Los ojos dicen más de las personas de lo que se cree. Revela las penas y también nuestros secretos".

"Si ese pasado te dejó heridas, confía en que estoy acá para curarlas.... te preguntaré de nuevo, por qué rompiste la lápida de Adnan Yaman, di la verdad", lanzará sin más ruedos Ali Rahmet y acorralando a su sobrino.

Por otro lado, Züleyha seguirá en el camino de la búsqueda del origen y la verdad sobre aquel escrito intrigante que recibió su marido. "Quién es ella, de quién habla... quién se pudo animar a dejar esta carta sobre su escritorio", se preguntará la esposa de Demir quien irá más allá con sus preguntas: "¿hay algún motivo detrás?".

Mientras la historia transita momentos de mucha incertidumbre entorno a la vida de Fikret, la mujer que se enamoró de él, Müjgan, se enfrentará a la nueva jefa del hospital, Ümit. La ex esposa de Yilmaz, increpará a su sucesora porque le asignaron un nuevo trabajo. "Por qué me quiere cambiar, yo no puedo irme, tengo un niño chico", dirá Müjgan muy molesta y levantando el tono.

Sin embargo, Ümit la corregirá: "yo le asigne ese trabajo porque decidí que estuviera a cargo de proyecto porque me dijeron que hace excelente la labor". Luego le aclarará que no tendrá que irse del pueblo como ella cree: "ahí dice que será la gerente y armará el equipo, no se tendrá que trasladar. Podrá delegar el trabajo... dime si quieres este trabajo o no, podría designar otro trabajo... cuide más su tono de voz cuando a mi se dirija, yo jamás le falté el respeto".