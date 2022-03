Soñar Contigo: este lunes, llega la escena más esperada, el beso de Sanem y Can

lunes, 28 de marzo de 2022 00:00

Y llegó el día. Este lunes, Sanem y Can, se unirán en el tan esperado beso en "Soñar Contigo". La novela turca, cuyo nombre original es Erkenci Kus, transitará escenas que conquistarán a los seguidores y volverán a enamorar.

La semana pasada, la ficción de Telefe tuvo momento de idas y vueltas donde ambos se confesaron los sentimientos. Fue después de que entrara en juego otro personaje: Polen. La novia de Can generó celos en Sanem quien decidió pelear por su amor y lo consiguió en una situación muy seductora de ambos protagonistas en el mar.

En el capítulo de este lunes, Sanem preparará todo el cumpleaños de Polen con el simple objetivo de que ella no esté sóla con Can ese día. Tras invitar a todos los empleados de la agencia publicitaria, ella se preparará para ir a la casa de él pero en el camino Güliz le dirá que Can se reconcilió con su novia. Eso generará la reacción de ella que preferirá no insistir más con su amado e ir a la ópera para ayudar a Cengiz.

Una vez en el teatro recorrerá los pasillos invadida por los recuerdos y la melancolía por el amor que le siente a Can. Luego expresará el deseo de que su "albatros" la rescate de ese dolor que transita.

Sin embargo la magia sucederá y como un cuento de hadas, ella tendrá a su "príncipe" ingresando al teatro para concretar el beso que venía dando vueltas desde hacía tiempo. Todo ocurrirá en el palco oficial, entre los cortinados y con la semioscuridad como cómplice.

Este lunes por Telefe se verá el segundo beso entre Sanem y Can.

El primer beso, en el mismo lugar

El escenario es imponente y lujoso. El edificio del Gran Pera Opera de Estambul fue el lugar elegido para el rodaje de algunas de las escenas más románticas de "Erkenci Kus".

Allí Sanem y Can, los protagonistas de la historia, se dieron el primer beso a oscuras y por confusión. Sin embargo fue el que los enamoró, aunque al principio sin conocerse mutuamente. En el primer capítulo Sanem decía: "entré a un palco privado, él creyó que era otra persona. Me besó y yo salí huyendo de ahí. Me enamoré de tí sin verte y sueño contigo todos los días".

El escenario de aquel beso fue el palco de la ópera, detrás del cortinado del ingreso y cuando las luces estaban apagadas para la función. La chica se metió accidentalmente, Can ingresó rápido y la besó apasionadamente en la oscuridad, confundiéndola con su novia, Pollen.

Tras esto, Sanem al no saber quién la había besado, nombró a ese hombre desconocido como su Albatros, en homenaje a un ave del mar que una vez que encuentra su pareja, no se separa nunca más.