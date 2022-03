Brenda Asnicar furiosa tras un altercado en Miami

domingo, 27 de marzo de 2022 00:00

Este sábado, la actriz de Patito Feo, decidió utilizar sus redes sociales para parar una bola de nieve con respecto a un suceso que vivió en los últimos días en un bar de Miami. Había trascendido en programas del espectáculo que había tenido problemas con un mozo que no le quería vender alcohol y que había intervenido la policía.

Sin embargo, ella decidió publicar un extenso descargo para desmentir esta situación y dar su versión de la historia y advirtió que iniciará acciones legales. “No es mi estilo responder a quienes, por un punto de rating o simplemente para causar daño, mienten sobre mi persona. He aprendido a tolerar y perdonar porque no me interesó nunca alimentar esta forma perversa de participar de un juego mediático al que no pertenezco”, comenzó.

Algo le hizo tener que salir a responder estas acusaciones. "Pero todo tiene un límite y este viernes me encontré en una situación sumamente incómoda y agraviante al ver y escuchar en algunos programas dedicados al espectáculo, luego replicado en las páginas web de otros medios, una historia insólita, falsa e injuriosa sobre lo que me sucedió el día jueves 24 de marzo en un restaurante de Miami”.

En ese momento solo llevaba consigo su DNI argentino y fotos de su pasaporte. “Ese día fui con una amiga a tomar algo a un bar de la Avenida Collins. Nos pidieron el documento para vendernos una copa de vino, así son las normas en USA y está muy bien. Pero no les sirvió el documento argentino que portaba para mostrar en estos casos y me pidieron el pasaporte que no llevaba conmigo por motivos obvios de seguridad”, prosiguió.

Aseguró que mostró todas las pruebas de identidad que llevaba consigo, pero nada fue suficiente. A partir de allí todo se tornó raro y con mi amiga nos sentimos maltratadas y discriminadas, ya que no parecían darle el mismo trato al resto de los consumidores del lugar. Pedimos hablar con el responsable del bar y, ante la negativa, preguntamos el nombre de la persona cuya actitud discriminatoria provocó la situación para dejar asentada una queja por el maltrato recibido, pero se negaron. Para no prolongar innecesariamente este episodio extraño preferimos no permanecer más ahí y nos fuimos al bar de al lado”, detalló sobre lo ocurrido.