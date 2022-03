Soñar Contigo: el Grand Pera Opera, el escenario donde Can y Sanem se dieron los besos más apasionados

sábado, 26 de marzo de 2022 00:00

El escenario es imponente y lujoso. El edificio del Gran Pera Opera de Estambul fue el lugar elegido para el rodaje de algunas de las escenas más románticas de "Erkenci Kus", cuyo nombre en Argentina es "Soñar Contigo", la ficción turca de las tardes de Telefe.

Allí Sanem y Can, los protagonistas de la historia se dieron el primer beso a oscuras y por confusión. Sin embargo fue el que los enamoró, aunque al principio sin conocerse mutuamente. En el primer capítulo Sanem decía: "entré a un palco privado, él creyó que era otra persona. Me besó y yo salí huyendo de ahí. Me enamoré de tí sin verte y sueño contigo todos los días".

El escenario de aquel beso fue el palco de la ópera, detrás del cortinado del ingreso y cuando las luces estaban apagadas para la función. La chica se metió accidentalmente, Can ingresó rápido y la besó apasionadamente en la oscuridad, confundiéndola con su novia, Pollen.

Tras esto, Sanem al no saber quién la había besado, nombró a ese hombre desconocido como su Albatros, en homenaje a un ave del mar que una vez que encuentra su pareja, no se separa nunca más.

Ese edificio de ópera no sólo fue testigo del rodaje de ese beso. También hubo otro más, muy apasionado, que se verá este lunes por la pantalla de Telefe. Será el que ambos se den con toques de cuentos de hadas como ella misma lo definió.

Este lunes por Telefe se verá el segundo beso entre Sanem y Can.

Pero ¿cómo es el Gran Pera Opera de Estambul?

Cercle d'Orient es uno de los edificios más magníficos de Beyoglu, en Estambul. También es conocido como el Gran Club y fue construido como residencia por el estadista Abraham Pasha, quien vivió entre 1833 y 1918 y desempeñó un papel en las relaciones del Imperio Otomano con Occidente.

El arquitecto fue Alexandre Vallaury, un ciudadano otomano que llevó obras muy importantes a Estambul y combinó la cultura otomana y los valores occidentales en sus obras. El edificio cuenta con la fachada más ancha de la calle Istiklal, que se inauguró con una ceremonia en 1883, más tarde albergó el Cercle d'Orient (Grand Club), que fue conocido como uno de los primeros clubes sociales del Imperio Otomano, y tomó su nombre desde allí.

La escena de "Soñar Contigo" en la que se celebra los 40 años de la agencia.

En 1983, un incendio lo destruyó y quedó como un refugio para personas sin hogar. Pero años más tarde, en el 2009, fue renovado y se inauguró como el "Grand Pera", que abarca el complejo del cine y el museo de cera de figuras del espectáculo. Todo está unido por unas enormes escaleras vidriadas que se conjugan de manera preciosa con su arquitectura.

En el primer capítulo Sanem y Polen se cruzan en las enormes escaleras.

A través de google street view se puede ver algunos de estos espacios en 3D.