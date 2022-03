Nazarena Vélez habló de la muerte de su marido y un mail que le envió

sábado, 26 de marzo de 2022 00:00

Este 24 de marzo se cumplieron 8 años e la muerte de Fabián Rodríguez, marido de Nazarena Vélez, quien se quitó la vida. En ese contexto, la nueva angelita de LAM, revivió aquellos momentos de dolor y contó detalles de cómo superó el ese episodio de su vida.

"Casi me volví alcohólica", confesó en una parte de su desgarrador testimonio. “Todo el mundo estaba tratando de chequear si era verdad. Pero yo sabía que era verdad”, indicó al hablar del mail que le había enviado su marido a modo de despedida.

“Tuve que hacer mucho esfuerzo para no volverme loca”, reconoció la productora. “Un suicidio es un suicidio, el único que sabe la verdad es él. Después hay hipótesis. Pero obvio que había un por qué, y un montón de cosas que no pudo enfrentar”, reflexionó.

Y agregó: "A mí me costó mucho salir, estuve a punto de ser alcohólica. Me encontraba cuatro meses después de lo de Fabián, tomándome tres litros de vino por día, en su oficina, buscando papeles. Y yo que tengo una tendencia a lo adictivo veía que esto iba a terminar mal, porque estaba en una oscuridad”.

"Por suerte pude frenar a tiempo. Me di cuenta sola de lo que pasaba y frené", recordó, y destacó que para ellos fueron fundamentales sus hijos: "Me ayudaron mucho mis hijos, si no los hubiese tenido a los tres nenes no sé que pasaba”, finalizó.

Nazarena y Fabián se casaron en 2012, después de que en 2010 naciera Thiago, hijo de la pareja. Según reveló Nazarena, fue su hijo junto a sus otros dos hijos mayores frutos de sus otras relaciones, fueron quienes la sacaron de ese momento.