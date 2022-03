Luisana Lopilato mostró una foto de su pancita y enterneció a sus fans

sábado, 26 de marzo de 2022 19:43

Hace alrededor de un mes, Luisana Lopilato y Michael Bublé sorprendieron con el anuncio de la llegada del cuarto hijo del matrimonio. Al mejor estilo "Camila y Evaluna", los artistas decidieron confirmar la noticia a través del videoclip del nuevo tema del canadiense "I'll Never Not Love You".

Si bien en un primer momento se especuló con que si la pancita que mostraba Lopilato era verdadera o una falsa para acompañar el relato de la canción, pero ambos se encargaron de confirmar que se viene un nuevo hermanito para Noah, Elias y Vida.

Lo llamativo es que ambos se tomaron su tiempo para darlo a conocer, de hecho la actriz ya está de más de cinco meses y según manifestó este mismo sábado en su Instagram, siente que el embarazado se le ha pasado volando. "Qué rápido pasa el tiempo", aseguró en su último posteo en la que se la puede ver disfrutando del día junto al río, en un vestido negro que marca su pancita.

Inmediatamente sus redes se llenaron de amor y en menos de una hora cosechó más de 50 mil "me gusta" y cientos de mensajes diciéndole lo hermosa que se ve y felicitándola por la noticia.

“Nuestra hija de tres años se había levantado de nuestra cama y empezó a dormir sola con sus hermanos, y yo dije: ‘Oh, ya no tenemos más bebés en la cama. ¡Necesito algo más!’”, contó Luisana a la revista Hello Canadá.