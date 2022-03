Fuerte revelación de Noelia Marzol sobre su marido: "me da miedo su actitud"

sábado, 26 de marzo de 2022 00:00

En las últimas horas, Noelia Marzol mostró sorprendida una actitud de su esposo, Ramiro Arial, con quien tiene su primer hijo, y dejó a todos sus seguidores boquiabiertos.

Es que según mostró, Arias está pendiente de su perfil de Instagram desde 2017, mucho antes de conocerse y de que iniciaran su relación e historia de amor. "Acabo de encontrar una joyita de Ramirito Arias, hermosa. Estoy eliminando fotos del feed y de repente, me encuentro con esto", comenzó diciendo la bailarina de Sex.

"Esto significa que Ramirito Arias me venía stalkeando desde 2017. Ay, mi amor, te amo. Qué linda historia de amor", agregó.

"¿Quiero saber si los likes los diste una vez que ya eras mi pareja o antes?". "Antes", aseguró él. "¿No te parece algo patológico?", siguió Marzol. "Me daba miedo que los pudieras ver", reconoció Ramiro. "Los descubrí, amor. Te amo por lo que hiciste, ¿sabes? Como que siento que me amas de antes", siguió la famosa.

"Descubrí otros, amor, tu intención era que salga yo y vea que un chico que se llamaba Ramiro Arias, me daba mucho like y ¿que te stalkee yo a vos? Me da un poco de miedo su actitud… Siendo que después fue al teatro a conocerme", finalizó Marzol, divertida.

Noelia Marzol tomó una triste decisión que la alejará de su esposo

Luego de que se conociera que el futbolista Ramiro Arias, marido de la bailarina Noelia Marzol, consiguiera un contrato con el club Instituto Atlético Central Córdoba, la artista tomó una decisión que la alejará el deportista.

Según compartió en sus redes sociales, Noelia celebró que Arias se incorporó al club y festejó su primer día de entrenamiento con el equipo que hoy lo recibe.

"¿Cómo fue ese primer día mi negro?", escribió en su cuenta de Instagram, sobre el nuevo desafío futbolístico para Arias, después de haber sido parte de San Lorenzo de Almagro, Atlético Aldosivi, Atlético Sarmiento, Club Almagro y Quilmes.

Sin embargo, debido a su trabajo en la obra "Sex", la bailarina estará un tiempo más en Córdoba, por lo que el bebé seguirá viendo a su papá. "Igualmente, hasta marzo me tendrán en Córdoba haciendo temporada".