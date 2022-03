Züleyha, Tierra Amarga: avance del capítulo de este viernes con una carta reveladora

viernes, 25 de marzo de 2022 00:00

La trampa de Fikret ya comenzó a encaminarse contra Demir Yaman en la novela turca Züleyha, cuyo nombre original es "Bir Zamanlar Cukurova". El hijo no reconocido de Adnan Yaman tiene todo ideado para cobrar la venganza contra su hermano pero hay alguien que él no esperaba y que intervendrá: Ali Rahmet.

En el capítulo de este jueves, Fikret fue al departamento de Ümit para hablar y allí analizó el panorama de su venganza. "Si sigues así, Demir Yaman se divorciará en 3 o 5 meses. Su matrimonio ya es una formalidad", celebró Fikret por lo que pueda llegar a conseguir la nueva jefa del hospital.

"Qué pasa si realmente me enamoro de Demir Yaman", lanzó luego Ümit quien no descartó la atracción que siente por él. Sin embargo en medio de la conversación, el esposo de Züleyha tocó a su puerta. En ese momento la desesperación abordó a la pareja que buscó la forma de que Fikret se ocultara.

En el capítulo de este viernes, Fikret entrará a la empresa de Demir Yaman en plena noche y tras forzar la cerradura. Luego se dirigirá a la oficina de él donde le dejará una carta en el escritorio. Al otro día, y pese a que lo que buscaba Fikret era generar un impacto en Demir, Züleyha será quien llegue primero y encuentre el sobre.

Si bien al principio dudará sobre qué hacer, finalmente la esposa de Demir decidirá sacar las dudas y leer lo que dice esa carta. Para sorpresa de ella, es un texto que escribió Adnan Yaman cuando vivía y que iba dirigido a la madre de su hijo no reconocido, es decir, Fikret.

"No se lo que no has entendido, cómo sabes que ese niño es mi hijo... sé que tuvimos una aventura pero cómo sabes que es mi hijo.. si vuelves a decir que es mi hijo te arrepentirás. Yo solo tengo un solo hijo y es Demir", dirá parte de ese escrito que generará un gran impacto en Züleyha.

Por otro lado, Ali Rahmet se enterará que Fikret fue quien destruyó la lápida de Adnan Yaman y decidirá encararlo en una charla a solas en su mansión. "Tú aún eres muy joven, decidido y valiente. Se ve que eres buenos pero no se dónde te va a llevar el camino en el que te encuentras. Pero ¿hay algo que tengas que contarme?", comenzó Fekeli la charla.

Luego, dejó atrás el rodeo y encaró pidiendo explicaciones: "no es el matrimonio de lo que quiero hablar, algún día te encontrarás con tu futura esposa sin planearlo. Quiero hablar de los enemigos que tienes. Ojalá podamos hablar de matrimonio pero tengo una duda más. ¿Quién es más tu enemigo o a quién le tienes tanto resentimiento?, ¿por qué rompiste la lápida de Adnan Yaman?, ¿cual es tu resentimiento con un hombre que murió hace tantos años?".

La respuesta sin dudas sorprenderá a todos...