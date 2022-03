Un inesperado cruce en El Hotel de los Famosos, terminó con la "onda sexual" de una pareja

viernes, 25 de marzo de 2022 00:00

Lo que parecía ser "onda sensual y sexual" entre dos celebridades del Hotel de los Famosos (ElTrece), terminó en las últimas horas por inesperados comentarios de uno de ellos.

Esta semana, tras el debut del reality conducido por Pampita, en medio de un juego, el cantante Leo García y Martín Salwe, que sacaron los trapitos al sol sin tapujos. Todo comenzó cuando Leo giró la rueda de la fortuna y le tocó dar una revelación dentro de lo que es un "deseo".

"Me gusta Martín", lanzó ante los gritos eufóricos de sus compañeros. "Él es muy sexual, se mete en la cama de cada uno pero no en la mía porque me tiene miedo", agregó sin tapujos. Luego, comentó: "Tiene una actitud de querer agradar todo el tiempo, de seducir todo el tiempo".

Sin embargo, el cruce "sexual" entre ambos parece haber terminado. Es que tras perder un desafío, García confrontó a su compañero al decirle que le molestaba los comentarios que hacía sobre sexualidad. "Me parece bárbaro, porque me gusta cambiar, me gusta estar con los otros compañeros también, y me estaba aburriendo ya de este grupo, así que me parece bueno", lanzó el músico tras convertirse en empleado del hotel y ser cambiado de grupo.

Y agregó sobre Salwe: "Te juro que estoy feliz, me estaba aburriendo en el otro lugar. Aparte tenía que aguantar a Martín Salwe, que es insoportable".

"Tengo 51 años, soy un tipo grande, y entonces tenía que soportar que todo el tiempo esté jodiendo con eso hasta que no aguanté más. El emperador, por ejemplo, jamás te haría una cosa así. Tiene clase y, aunque siempre esté haciendo eso de que es ‘el más pij…’, se nota que tiene un mood en el que convive con gente LGTB", concluyó.