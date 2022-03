Hercai: avance del capítulo del viernes

viernes, 25 de marzo de 2022 00:00

Hercai, la novela de las siestas de Telefe, transita momentos dramáticos con Miran perdiendo sangre tras recibir una herida de arma de fuego y Miran tratando de hacer todo lo posible para protegerlo.

En el capítulo de este jueves, Reyyan logró rescatar a Miran y caminar juntos en busca de un refugio hasta conseguir la forma de encontrar ayuda. Mientras tanto, Azize le pidió a su empleado matar a ambos y este salió a buscarlos para cumplir con su obligación. Paralelamente, llegó la información a la mansión Sadoglu de lo que había ocurrido con Miran y Reyyan, lo que generó el interés de Cihan en hacer algo.

Por su parte, Zehra comenzó con el trabajo de parto y Hazar decidió llevarla al hospital. Mientras iba en la ambulancia, se comunicó con Cihan para contarle la situación de su esposa. Pero éste aprovechó esa comunicación para engañar a la familia y decir que iría a acompañar a su hermano, cuando en realidad saldría a buscar a Miran para matarlo.

Una vez en el campo, y en plena búsqueda, Cihan le dijo a sus empleados: "una vez que los encontremos le pegaré un tiro a Miran". "Dejé escapar a Miran muchas veces y no volveré e hacerlo. El que manda aquí soy yo... Aquí somos 5 personas pero solo volveremos 4. Miran Aslanbey va a morir".

En el capítulo de este viernes, Azize obligará a Aslan a quemar todas las fotos que le hizo a Reyyan y que pueden generar alguna represalia por parte de la familia Sadoglu. "Las cosas que se quedan contigo, se interponen en el camino. Gracias a Dios que no es demasiado", le dirá Azize impulsando a que ya no siga conservando esas imágenes que pueden generar su muerte a futuro.

Luego la matriarca Aslanbey le advertirá a Aslan que no quiere más peleas con él y le dirá que no se preocupe por Miran y Reyyan, que ya no serán un problema.

Por otro lado, Miran y Reyyan decidirán no quedarse escondidos en la cueva ante la amenaza de que Cihan o los guardias de Azize los descubran. Por eso, emprenderán nuevamente camino en busca de un refugio que les permita estar más protegidos y con posibilidades de sanar las heridas.

Por su parte, Zehra trae un embarazo complicado pero su preocupación por su hija Reyyan es más fuerte y necesita protegerla.

¿Qué pasará?, ¿quiénes encontrarán primero a Reyyan y Miran?