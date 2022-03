Estremecedor: la premonición de Gabo Usandivaras antes de la muerte de su hermana

viernes, 25 de marzo de 2022 00:00

En diciembre de 2021, el bailarín y coreógrafo Gabo Usandivaras vivió uno de los dolores más grandes de su vida, después de que su hermana, Giselle de tan sólo 30 años, muriera. La noticia conmovió al mundo del espectáculo y publicaciones posteriores de Gabo dieron cuenta de la gran pérdida.

Sin embargo, en las últimas horas el propio artista reveló la premonición que tuvo sobre la muerte de su hermana, quien fue hallada sin vida en su departamento en Córdoba.

“La noche anterior yo no me podía dormir y algo me decía ‘mantenete despierto’. Yo estaba como pasado de rosca", comenzó revelando el bailarín sobre aquel día.

Y agregó: "Me empecé a preguntar qué era lo que me pasaba porque no era simplemente insomnio. Era algo raro. Percibo a mi hermana, veo de escribirle pero por la hora de Los Ángeles era muy temprano acá".

Según contó Ángel de Brito en aquel momento, el fallecimiento se dio a dos años y medio de la muerte de la madre de Usandivaras.

"Esperé que se hiciera la mañana y me comuniqué con ella. Ahí ella se estaba por ir a ver un cliente. Después hablamos como a las once de la mañana y ella ya estaba en crisis. Ahí la acompañe a través de mensajes, tratando de llamarla”, siguió contando Gabo.

Y finalizó sobre la experiencia que jamás olvidará: "Noté algo en ese instante en el que ella me dijo ‘estoy cansada, no quiero vivir más’. Yo lo entendí literal. Muchas veces decimos ‘me quiero matar’ o ‘no aguanto más’, pero yo lo entendí absolutamente”.