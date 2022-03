Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este jueves 24 de marzo

jueves, 24 de marzo de 2022 00:00

Venganza, nuevos amores y un futuro incierto. Züleyha, la novela de las tardes de Telefe, transita capítulos en los que la incertidumbre comienza a invadir a algunos personajes mientras la sed de venganza y nuevos amores comienzan a entretejerse.

En el capítulo de este miércoles Müjgan fue hasta la mansión Yaman para hablar con Züleyha sobre la herencia que Yilmaz no le dejó Kerem Ali. "Yilmaz vendió todas las propiedades y la cobró en efectivo antes de fallecer. Tal vez pensó que ese dinero lo iba a necesitar cuando ustedes se fueron", lanzó Müjgan quien aclaró que "se perdieron 30 millones".

"No está el dinero, desapareció. Eso es la herencia de Keren Ali y le dará un porvenir. Así que si tienes el dinero confío que lo devolverás sin causarnos problema. Por eso te lo comento", agregó la médica quien lanzó que si lo tiene ella, dará todo para recuperarlo. "Pienso que al programar irse, Yilmaz te dio el dinero para que nadie sospechara pero por desgracia murió y todo salió mal, excepto para tí... eres la señora y debes actuar como tal. Sabes que si no lo haces eso se llama robar... el dinero es de mi hijo y pertenece a su futuro. Quiero que sepas que si lo tienes no te dejaré disfrutarlo".

En el capítulo de este jueves, Fikret irá al departamento de Ümit para hablar y allí analizarán el panorama cómo se presenta para cumplir la venganza contra Demir Yaman. "Si sigues así, Demir Yaman se divorciará en 3 o 5 meses. Su matrimonio ya es una formalidad", celebrará Fikret por lo que pueda llegar a conseguir la nueva jefa del hospital.

"Qué pasa si realmente me enamoro de Demir Yaman", lanzará luego Ümit quien no descarta la atracción que siente por él. Sin embargo en medio de la conversación, el esposo de Züleyha tocará a su puerta. En ese momento la desesperación abordará a la pareja que busca la forma de que Demir no advierta nada extraño.

Por otro lado, Gülten y Cetin finalmente concretarán el casamiento con una fiesta de la que participarán todos los miembros de la mansión Yaman. Allí habrá fiesta, baile y mucha alegría. Sin embargo, en medio del festejo, uno de los peones le dirá algo al oído a Züleyha y ella abandonará el lugar de manera inmediata.