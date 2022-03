Soñar Contigo: Sanem y Can, tendrán su noche romántica

jueves, 24 de marzo de 2022 00:00

El amor va ganando su lugar en "Soñar Contigo", la ficción turca de las tardes de Telefe. La comedia romántica avanza con una trama que cosecha cada vez más seguidores y se convierte, sin dudas, en una de las apuestas fuertes del canal.

La historia gira entorno a Sanem y Can, y un amor que cada vez se les hace más difícil ocultar. Ella es empleada de la agencia publicitaria de él y ambos se enamoraron compartiendo el lugar de trabajo. Él avanza firme para conquistarla pero ella teme dejar abierto su corazón y salir herida. Por eso, evitar tener cualquier acercamiento con él... hasta ahora.

En el capítulo de este miércoles, Sanem se entregó a sus sentimientos y quedó envuelta en los brazos de él a la orilla del mar. Ella había entrado al agua pensando en sus emociones y él aprovechó para hacerle frente, confiando en que en estando en el agua no escaparía. Sin embargo, intentó huir pero él la atrapó.

"Podemos estar juntos y solos", le apuntó él cuando ella le dijo que quería estar sola y le preguntó por qué él estaba ahí. A partir de este momento, el rumbo de la historia comenzó a cambiar y finalmente ella se entregó a sus sentimientos hacia él.

En el capítulo de este jueves, Sanem le dirá a su amiga Ayhan que no quiere seguir evitando a Can y que siente que él la ama, con lo cual está decidida a darle una oportunidad. Luego ella será encarada por él en un rincón donde ambos estarán solos y lejos de la vista de los demás.

"Lo que pasó en la playa, tenemos una conversación pendiente, deberíamos hablarlo", dirá Can sin embargo Sanem le pedirá dejar todo ahí: "y si no lo hacemos, porque cuando hablamos siempre termina mal". Posteriormente le aclarará que no ha cambiado de opinión con respecto a los sentimientos de ella hacia él.

"Eres lo único a lo que le tengo miedo en la vida. Eres como el viento y a veces siento que no puedo atraparte, como si tu naturaleza fuera huir. No se como decirte las cosas para que no salgas huyendo", advertirá él a lo que inmediatamente ella le pedirá perdón.

"Dijimos que no discutiríamos y dejaremos que todo fluya", finalizó Can.

Con el amor revelado, ambos se reencontrarán en la noche y ahora... ¿cómo seguirá todo?, ¿se viene el ansiado beso?, ¿huirá ella nuevamente?, ¿se arrepentirá de haber respondido al afecto de él?