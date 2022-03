Hercai: avance del capítulo de este jueves 24 de marzo

jueves, 24 de marzo de 2022 00:00

Finalmente este martes se conoció en "Hercai" cómo fue aquel hecho que desató el odio de Azize y la posterior venganza. En escenas de flashback, la matriarca Aslanbey recordó lo que ocurrió aquel día que aparecieron muerto Dilsha y Mehmet y la responsabilidad que tuvo Hazar.

En el capítulo de este martes, Azize recibió la advertencia menos pensada. En su oficina apareció parte de la lápida que ella rompió de la tumba de Dilsha y se dio cuenta que alguien más conocía el pasado. En ese momento, recordó que su hijo le dijo que él disparó a Dilsha y a Hazar cuando los encontró a los 2 juntos y tras decirle que los había matado, se disparó.

"No fue tu culpa, lo hiciste porque te traicionaron", le dijo Azize a lo que él aclaró antes de suicidarse: "no me traicionaron, ellos nunca lo hicieron. Ellos se amaron mucho antes de que yo apareciera". Por su parte, Hazar recordó parte de lo que ocurrió aquel día que le dispararon a Mehmet de muerte y a Dilsha. Tras un sueño, le dijo a su hermano Cihan que él mató al hijo de Azize.

Por otro lado, Miran increpó a Aslan a quien responsabilizó de las notas anónimas que les llegó. "Ya entendí la razón por la que llegaste y cómo entraste en nuestras vidas... engañaste no solo a mi sino a todo el mundo. Si no lo dices tú, yo lo haré", apuntó para luego trenzarse cuerpo a cuerpo y pese a que Aslan le decía que no eran enemigos, la gresca no se detuvo y Miran terminó cayendo por el acantilado.

En el capítulo de este jueves, Aslan le llamará a Mahfuz para pedirle ayuda porque Miran cayó al vacío y cree que Reyyan se tiró al agua detrás de él. En ese momento Mahfuz se dará cuenta que fue "un gran error" haberle llamado a Azize para que interviniera y ahora teme lo peor para su hija y su yerno.

Paralelamente, Azize le pedirá a su empleado que movilice a toda su gente para encontrar a Miran y Reyyan y que no dude en matarlos a ambos. "Le dispararás a la cabeza y no fallarás. Miran Sadoglu no sobrevivirá.. Miran le apuntó a aslan con un arma, cualquier cosa que haya habido entre ellos no volverá atrás. Reyyan debe morir con él", le dirá.

Por otro lado, Reyyan rescatará del agua a Miran y advertirá que tiene una herida de arma de fuego en su cuerpo, la cual le está haciendo perder mucha sangre. Ante este escenario no sabe cómo ayudarlo, mientras ve que la gente que le disparó está buscándolos con fines que podrían ser los peores.

Lejos de esta escena, Hazar le contará a Cihan todo lo que recordó del día que murió Dilsha: "yo le disparé a Mehmet Aslanbey. ahora recuerdo esa noche, estaba delante de mi, tenía un arma, yo le debo haber disparado".

¿Qué pasará ahora?, ¿quiénes rescatará a Miran y Reyyan?, ¿cómo escaparán de la muerte?